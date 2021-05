Bloodborne : Sony et HBO auraient validé le développement d’une série télévisée

Composée a priori de huit épisodes, la série télévisée Bloodborne se focaliserait à chaque fois sur un combat de boss avec des moments épiques et improbables. Une première version du scénario ainsi que des illustrations conceptuelles ont été présenté à Sony ainsi que HBO. Le géant japonais du divertissement et de l’électronique n’étant pas satisfait de certaines idées du script, il est actuellement en cours de réécriture pour que le tout soit mieux harmonisé. Cependant, de nombreux éléments, dont les mythiques affrontements, restent en place. La structure de l’histoire serait similaire à celle de films comme Dread ou The Raid. Le protagoniste se voit confier une tâche apparemment simple, mais il doit affronter une série d’ennemis.

