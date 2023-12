Blood Meridian : tout savoir sur l’adaptation cinématographique du roman de Cormac McCarthy

Un film basé sur le roman Blood Meridian de Cormac McCarthy, longtemps considéré comme "inadaptable" au cinéma, a enfin trouvé son réalisateur.

Blood Meridian de l’écrivain américain Cormac McCarthy est réputé pour être un livre “inadaptable” à cause de sa violence graphique et son ambiguïté morale.

John Hillcoat a été confirmé pour réaliser le film Blood Meridian.

Des acteurs tels que Dave Franco, Russell Crowe et Tye Sheridan sont liés au projet.

L’odyssée de l’adaptation de Blood Meridian

Avec une réputation d’œuvre “inadaptable” pour le cinéma, le roman Blood Meridian de Cormac McCarthy a longtemps été un défi pour les cinéastes. Après des décennies d’attente et de spéculations, le livre, un récit épic de violence et de nihilisme dans le sud-ouest américain du 19ème siècle, verra enfin le jour sur grand écran.

Le défi d’une adaptation cinématographique

Il est vrai que l’adaptation de Blood Meridian en film n’est pas une tâche facile. La violence graphique de l’histoire et l’ambiguïté morale inhérente à l’œuvre de Cormac McCarthy ont rendu la tâche difficile pour les réalisateurs. De plus, le style d’écriture riche et poétique de l’auteur nécessite une transformation créative pour être traduit en un récit visuel. Malgré ces défis, Cormac McCarthy a toujours soutenu l’idée d’une adaptation, déclarant que cela nécessiterait “beaucoup d’imagination et de courage“, mais que le résultat pourrait être “extraordinaire“.

Un réalisateur confirmé et un casting en attente

Le réalisateur John Hillcoat, qui a déjà adapté avec succès une autre œuvre de Cormac McCarthy, The Road, semble être le choix idéal pour ce défi. Quant au casting, plusieurs noms ont été évoqués au fil des ans, dont Dave Franco, Russell Crowe, et Tye Sheridan, mais rien n’a encore été confirmé.