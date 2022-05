Blizzard dévoilera davantage de son Overwatch 2 le 16 juin prochain

Blizzard organisera un événement dédié à Overwatch 2 le 16 juin prochain, l'occasion d'annoncer la prochaine bêta et de futures nouveautés.

La première bêta PvP d’Overwatch 2 s’est terminée tout récemment et Blizzard se prépare déjà à révéler la suite réservée à son jeu dans un événement dédié le 16 juin prochain. Les détails sont très minces à ce stade, mais il ne fait pas grand doute que le studio donnera des informations quant à la prochaine bêta PvP ainsi qu’un aperçu de sa roadmap pour les mois à venir.

Blizzard pourrait aussi utiliser cet événement pour répondre à certaines critiques émises par rapport à cette première bêta. Outre le nouveau héros Sojourn et quatre nouvelles maps, la bêta introduisait un nouveau mode de jeu, un moteur de jeu amélioré, certains changements majeurs à de nombreux héros et, le plus important certainement, des équipes qui passaient de 6 à 5 joueurs seulement. Pour certains, c’est trop de changements, pour d’autres pas assez.

“Overwatch en tant que monde, qu’univers, est très personnel pour l’équipe ; c’est quelque chose dans lequel nous mettons notre temps, nos énergies créatives et toute notre passion”, écrivait le réalisateur du jeu Aaron Keller dans une lettre aux fans. “Cela peut faire peur de publier quelque chose qui signifie tellement, de laisser cette chose aux critiques. Particulièrement lorsque vous savez que ce n’est pas terminé et que vous demandez un avis critique et constructif sur votre travail. Mais la raison pour laquelle nous procédons ainsi est importante : pour proposer un meilleur jeu, et ce sont nos joueurs et notre communauté qui rendent cela possible.”

L’occasion d’annoncer la prochaine bêta et de futures nouveautés

L’équipe Overwatch 2 disait s’être concentré sur les tests de certains éléments spécifiques dans cette première bêta, comme les nouvelles maps, le passage au 5 contre 5, l’équilibrage et la stabilité de la version et des serveurs. Elle promet que davantage de fonctionnalités, de héros et de maps arriveront dans les prochaines bêta. Blizzard fera tout son possible pour convaincre les sceptiques que le studio est sur la bonne voie avec Overwatch 2, probablement en révélant des mises à jour majeures le mois prochain.

Dans le même temps, un nouvel événement vient de débuter dans le jeu original, événement permettant aux joueurs de récupérer de nouveaux skins et de jouer à des modes limités dans le temps. Cela fera patienter les fans jusqu’à la prochaine bêta.