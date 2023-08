BlazBlue troque la baston pour le roguelite

Arc System Works et le studio chinois 91Act dévoilent BlazBlue Entropy Effect, un roguelite 2D en side-scrolling.

Avec BlazBlue Entropy Effect, 91Act est prêt à présenter la meilleure expérience de combat d’action en 2D que “le monde ait jamais vue” :

Découvrez la fusion de deux styles de jeu à défilement latéral classiques, à savoir la progression en mode bac à sable et les aventures inspirées de Metroidvania. Combattez divers ennemis et affrontez des boss spécifiques dans les niveaux de type bac à sable. Embarquez pour un voyage à travers une vaste carte Metroidvania générée de manière procédurale, pénétrez dans des zones interdites cachées et découvrez le point culminant de l’histoire. Dans un futur proche, une technologie appelée “ACE” permet aux gens d’entrer dans un monde virtuel et de se battre en tant que différents personnages. Pourtant, ils sont loin de se douter que ce qui se passe dans le monde virtuel est en train de changer leur réalité… Les Fragments de Phénomène peuvent soit révéler, soit dissimuler la vérité… Leur ferez-vous confiance ? Vos choix de dialogue décideront de la tournure que prendra l’histoire… Comment allez-vous choisir ? Faites vos choix avec soin, car ils mèneront à des destinations complètement différentes à la fin de votre voyage mouvementé.

Un trailer pour BlazBlue Entropy Effect

BlazBlue Entropy Effect est disponible en accès anticipé sur PC via Steam avec des textes en anglais et l’audio en chinois. Celle-ci comprend 60 à 70% de la version complète, dont quatre grandes plateformes thématiques et une carte de type Metroidvania générée de manière procédurale, sept personnages uniques, huit systèmes élémentaires, dix combats de boss avec des mécanismes indépendants, plus de 50 variétés d’ennemis, un mode avancé, et des “performances scénaristiques matures et uniques”.