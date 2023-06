Blank. Game Studios : un nouveau studio polonais fondé par des vétérans de CD Projekt RED

Plusieurs anciens développeurs de CD Projekt RED annoncent la création de Blank. Game Studios à Varsovie en Pologne.

Dans le cadre du développement d’une licence originale qui se présente sous la forme d’un jeu axé sur les personnages et prenant place dans un contexte d’apocalyps avec “un ou deux rebondissements”, Mateusz Kanik, Jedrzej Mroz et Marcin Jefimow de Blank. Game Studios ont recruté Mikolaj Marchewka, Michal Dobrowolski, Artur Ganszyniec et Grzegorz Przybys comme directeur général, directeur de la conception, directeur de la narration et directeur artistique.

CD Projekt veterans form new studio Blank to ditch "super complicated" open word titleshttps://t.co/FfQA74dhDM pic.twitter.com/Kdkwxg2N1b — Game Developer (@gamedevdotcom) May 31, 2023

Mateusz Kanik, cofondateur et game director de Blank. Game Studios, a déclaré :

Après avoir travaillé pendant des années dans une industrie de plus en plus conservatrice, nous sommes prêts à réaliser des projets audacieux et percutants qui partagent notre créativité et nos valeurs uniques. Là où l’industrie prône la dictature de l’individu créatif, nous voulons donner la propriété à l’équipe. Là où l’industrie s’appuie sur une culture d’entreprise, nous préférons l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Là où l’industrie dit que plus c’est gros, mieux c’est, nous nous concentrons sur des jeux très soignés qui mettent l’accent sur l’émotion, l’histoire et l’artisanat.

Pas d’open-world à gros budget chez Blank. Game Studios

Avec un effectif actuel de dix collaborateurs, avant d’atteindre une soixantaine d’ici les prochains mois, Blank. Game Studios a pour ambition d’abandonner les titres “super compliqués” à monde ouvert pour des expériences raffinées se concentrant sur l’unicité, les émotions et la qualité.

Jedrezj Mroz, cofondateur et producteur exécutif de Blank. Game Studios, a ajouté :