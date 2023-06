Blade Runner 2033 : Labyrinth va enrichir le lore de la licence cyberpunk

Annapurna Interactive dévoile Blade Runner 2033 : Labyrinth.

Premier jeu développé en interne par Annapurna Interactive, Blade Runner 2033 : Labyrinth se déroule entre le film original Blade Runner réalisé par Ridley Scott et sa suite Blade Runner 2049. L’histoire explique les conséquences de la panne d’électricité catastrophique décrite dans la série animée Blade Runner 2022 : Black Out. La Tyrell Corporation sera d’ailleurs présente, tout comme les humains artificiels connus sous le nom de Réplicants et les détectives titrés chargés de les chasser.

Un trailer pour Blade Runner 2033 : Labyrinth

Dans les rues dystopiques de Los Angeles, un Blade Runner se demande ce qu’il doit faire lorsqu’il n’y a plus de Réplicants à chasser :

Beaucoup de gens ont perdu des choses pendant le Black Out. J’ai eu de la chance, je n’ai perdu qu’un emploi. Mais maintenant, ils veulent que je revienne…

Blade Runner 2033 : Labyrinth sortira sur consoles et PC via Steam à une date de sortie inconnue.