BioWare : le scénariste Jay Watamaniuk s’en va

Jay Watamaniuk quitte le studio canadien BioWare.

Le départ de Jay Watamaniuk confirme que BioWare continue de perdre de nombreux collaborateurs de premier plan à cause d’une mauvaise gestion et des échecs répétés de la filiale d’Electronic Arts :

Hélas, mon aventure de 21 ans au sein de BioWare vient de s’achever. Je tenais à remercier l’équipe exceptionnelle d’auteurs qui m’a enseigné le métier de créateur avec empathie, patience et humour. Quel que soit l’avenir, mon travail sera à jamais façonné par leurs leçons. Ce fut un véritable privilège.

L’aventure BioWare de Jay Watamaniuk

Au cours de sa carrière, Jay Watamaniuk a occupé le poste de community manager pendant sept ans avant de devenir associate writer et de participer à l’écriture du DLC Lair of the Shadowbroker de Mass Effect 2. Il a ensuite été scénariste pour Mass Effect 2, puis pour le DLC de Mass Effect 3, et a créé des scénarios à embranchements multiples pour les personnages de Mass Effect 2. Dans Mass Effect Andromeda, il a travaillé sur la pré-production du jeu d’action et a participé à la conceptualisation des personnages et des missions. Il a également participé à la création d’Anthem, en contribuant à l’élaboration de la nature complexe des personnages et de l’histoire d’une nouvelle propriété intellectuelle, notamment en dirigeant le groupe narratif du jeu sur l’exploration et le contenu des quêtes secondaires.

Les départs marquants de BioWare