BioShock Collection bientôt sur Nintendo Switch ?

Le succès de la Nintendo Switch n'est pas uniquement bon pour Nintendo. En écoulant autant d'exemplaires, les éditeurs hésitent nettement moins à proposer leurs titres sur la plate-forme. Au plus grand bonheur des joueurs ! BioShock Collection pourrait arriver bientôt.

Les fans de BioShock se sont fait une raison, un nouvel opus n’a que peu de chances d’arriver dans un futur proche. Bonne nouvelle, cependant, si vous cherchez à rejouer à la trilogie originale, et que vous avez dans votre salon une Nintendo Swtich. Il se pourrait en effet, tout du moins si l’on en croit une récente fuite, que BioShock Collection arrive sur la dernière-née de Big N. Alors, heureux ? Voici ce que l’on sait actuellement.

BioShock Collection bientôt disponible sur Nintendo Switch ?

C’est dans une publication sur un site d’avis taïwanais que l’on apprend l’existence potentielle de BioShock Collection sur Nintendo Switch. Il convient ici de préciser que ces opus remasterisés sont déjà sortis sur PS4 et Xbox One il y a quelques années. Le fait qu’ils arrivent bientôt sur Switch ne serait pas vraiment une surprise. A fortiori justement quand on connaît l’énorme succès de la console dans le monde entier.

C’est ce que semble croire un site d’avis taïwanais

BioShock Collection regroupe BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Seront aussi inclus les missions additionnelles des jeux qui furent à l’époque proposées en DLC. Autrement dit, les joueurs intéressés se retrouveraient alors en possession de tout ce que BioShock a à proposer. Cela étant dit, rien n’a pour l’heure été confirmé officiellement. Il ne s’agit à ce stade que d’une rumeur. N’allez donc pas sauter partout en vous imaginant (re)jouant à BioShock sur votre Nintendo Switch. Espérons que des informations plus officielles arriveront bientôt. Avec le succès de la Nintendo Switch, les éditeurs et développeurs sont de plus en plus nombreux à porter leurs titres sur la console. Le fait que 2K Games ait décidé de sauter le pas pour BioShock ne serait pas surprenant mais ce serait très sympathique pour les fans de la licence tout comme celles et ceux qui ne connaissent pas encore. À suivre donc !