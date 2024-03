Binance suspend les transactions USDC via TRON

Binance, plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé qu'elle mettra fin à la prise en charge des dépôts et retraits USDC via la norme TRC-20.

Fin du support de l’USDC sur la plateforme Binance

La plateforme d’échange de crypto-monnaies Binance a fait une annonce retentissante le 25 mars dernier : elle cessera d’offrir du support pour le stablecoin USD Coin (USDC) opérant sur le réseau TRON à partir du 5 avril prochain. Cette décision fait suite à celle de Circle, émetteur de l’USDC, qui a prévu de mettre fin à son support sur TRON d’ici février 2025.

Un impact limité

Cependant, Binance rappelle que cette mesure n’interférera pas avec les dépôts et les retraits d’USDC sur les autres réseaux qu’elle soutient, par exemple Ethereum. Selon les données actuelles, l’arrêt concerne une quantité non négligeable d’actifs : plus de 172 millions de dollars sont immobilisés en USDC sur TRON, ce qui représente 0,54% du total de l’offre. En comparaison, cette somme est plus élevée que celle engagée dans d’autres réseaux tels que Polygon (168 millions de dollars) ou l’émergent Optimism (118 millions de dollars).

Alors, pourquoi cette décision ?

Pour répondre à cette question, Circle a déclaré : “Notre décision de cesser le support de l’USDC sur TRON est le résultat d’une approche globale de l’entreprise qui a impliqué l’organisation commerciale, la conformité et d’autres fonctions à travers notre société”. L’objectif étant de “s’assurer que l’USDC reste une monnaie de confiance, transparente et sûre”.

Où se situe Binance face à ce changement ?

Bien que cette annonce puisse sembler significative, il est important de souligner que seuls environ 1,7 million de dollars en USDC sont actuellement alloués par Binance sur le réseau TRON, soit environ 0,01% de ses affectations de jetons sur ledit réseau. Par ailleurs, une part conséquente des possessions TRC-20 de Binance, évaluées à plus de 13,5 milliards de dollars, sont investies en Tether (USDT), soit près de 98,2% de ses avoirs sur ce réseau.