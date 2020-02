Bigben Interactive : la marque Nacon s’étoffe avec les casques RIG de Plantronics

Le groupe français Bigben Interactive rachète RIG à Plantronics pour un montant inconnu. L'accord devrait être finalisé avant la fin du mois de mars.

Avec les casques pour gamers RIG (consoles et PC) dans son portefeuille, Bigben Interactive va tranquillement pouvoir s’attaquer au marché américain : “Notre filiale Nacon entend pérenniser et développer l’activité autour des casques RIG, notamment sur en Amérique du Nord où la marque et les ventes de ces produits spécifiques sont particulièrement bien implantées. Cette opération devrait permettre à Nacon de s’imposer sur le plus grand marché au monde pour ce type d’activité et pour opérer efficacement la commercialisation de tous ses produits dédiés aux jeux.”

Les jeux et les accessoires de Bigben Interactive se rassemblent sous la marque Nacon

“Plus fort et plus approprié” que Bigben Interactive, Nacon s’occupera de distribuer la vaste gamme d’accessoires premium et les jeux AA du groupe français présidé par Fabrice Lemesre. Nacon compte au total 430 employés, dont 300 travaillent au développement de jeux dans huit studios différents (Kylotonn, Eko, Cyanide ou encore Spiders). Au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020, Nacon prévoit de gagner entre 127 et 133 millions d’euros, et espère réaliser un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros d’ici mars 2023.

Déjà bien implanté dans le sport, la course automobile et le jeu de rôle, la ligne éditoriale de Nacon se situe dans la spécialisation et la recherche de niches : “Ce marché, que nous considérons comme moins concurrentiel, connaît une forte croissance et rassemble chaque année une communauté de joueurs plus nombreuse.“