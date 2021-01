Big Ant Studios est racheté par l’éditeur français Nacon

Nacon ambitionne de devenir le leader mondial sur les jeux de cricket, de tennis et de rugby avec l'acquisition de Big Ant Studios.

Dans le but de compléter son positionnement éditorial en matière de simulations sportives (handball et rugby avec Eko Software, cyclisme avec Cyanide Studio, course automobile avec KT Racing), Nacon, anciennement Bigben Interactive, met la main sur les australiens de Big Ant Studios pour 35 millions d’euros (un prix net de 15 millions d’euros, après déduction du cash et de la dette, payé à la signature et intégralement en numéraire, puis un complément, payable pour 50% en numéraire et pour 50% par création d’actions nouvelles, basé sur les performances commerciales jusqu’à fin mars 2024) : “Cette acquisition représente une étape capitale dans la stratégie de Nacon. Elle renforce considérablement notre capacité à créer de nouveaux jeux de sport à la hauteur de nos ambitions sur le segment AA. Par cette opération, nous entendons devenir à terme l’acteur de référence au monde sur les sports de rugby, tennis et cricket. Nacon est également fier d’accueillir en son sein les talents de Big Ant, l’un des studios les plus créatifs de la filière, dont nous allons accompagner la montée en puissance sur de nouveaux projets encore plus ambitieux.”

La venue de Big Ant (AO Tennis 2, Tennis World Tour 2) dans le groupe Nacon permettra au studio australien d’accroître ses capacités d’investissement pour développer un catalogue de jeux plus large et plus ambitieux dans les domaines du cricket, du tennis et du rugby en jouissant d’une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect créatif de ses productions, tout en bénéficiant de l’apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon.

“Nous nous réjouissons d’intégrer le groupe Nacon, acteur international de référence dans l’industrie du jeu vidéo, animé par une vision et une ambition qui correspondent pleinement à notre culture et à nos objectifs de développement. Rejoindre le groupe Nacon constitue une opportunité unique d’augmenter significativement nos moyens de production pour créer des jeux toujours plus qualitatifs et pour en optimiser les exploitations“, déclare Ross Simmons, fondateur et dirigeant de Big Ant.