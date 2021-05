Battlefield 2021 sera jouable sur PS5 et Xbox Series ainsi que sur PS4 et Xbox One. Ceci pour permettre aux joueurs qui n'auraient pas encore craqué pour la next-gen de profiter du jeu.

Les consoles next-gen ne peuvent plus être appelées ainsi dans la mesure où elles sont disponibles sur le marché depuis un certain temps maintenant. Mais tous les joueurs ne sont pas encore passés à cette génération. Une période de transition assez délicate pour les éditeurs et développeurs de jeux qui doivent composer avec les deux. Battlefield 2021 sera jouable sur PS5 et Xbox Series ainsi que sur PS4 et Xbox One.

Battlefield 2021 sera jouable sur PS4 et Xbox One

Maintenant que les PS5 et Xbox Series X/S sont sur le marché, celles et ceux qui ont encore chez eux une PS4 ou une Xbox One s’interrogent encore probablement quant à la prise en charge de ces consoles. Des jeux arriveront-ils encore ? Des mises à jour ? Bien sûr qu’il y aura encore de nouveaux jeux au catalogue pour ces consoles, et la bonne nouvelle, si vous aimez la licence Battlefield, c’est que EA vient de confirmer que l’opus 2021 sera jouable sur PS4 et Xbox One.

Pour toucher le maximum de joueurs possibles

Et dans un sens, ce n’est pas vraiment une surprise. D’ordinaire, lorsque les nouvelles consoles sont lancées, il y a une période de transition pendant laquelle les développeurs conçoivent des titres pour les deux générations concurrentes. Ceci pour éviter que les joueurs qui ne sont pas encore passées à la plus récente génération puisse tout de même profiter de leurs jeux préférés. Cependant, ce qui est intéressant ici, c’est que lorsque EA avait annoncé pour la première fois son opus Battlefield 2021, l’éditeur évoquait explicitement une “vision totalement next-gen” pour la franchise.

Le PDG de EA Andrew Wilson a depuis lors clarifié ces commentaires en déclarant : “Dans le cas de Battlefield, ce que nous pouvons faire, par respect pour la communauté, les parties en jeu et la nature destructrice que l’on ne retrouve que dans ces moments Battlefield, ce sont des opportunités totalement next-gen que nous pouvons faire dans le contexte de nos franchises next-gen, parce que nous avons bien davantage de puissance de calcul et de mémoire dans les nouvelles consoles.”

Cet opus 2021 Battlefield n’a pas encore de nom officiel ni de date de sortie précise mais aux dernières nouvelles, l’annonce pourrait avoir lieu en juin prochain. Avec un premier trailer. À suivre !