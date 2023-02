Baten Kaitos I & II HD Remaster : les deux RPG cultes de la GameCube reviennent sur Switch

Les versions remasterisées de Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean et Baten Kaitos Origins se caractérisent par des graphismes modernisés ainsi qu'une meilleure accessibilité et des améliorations de confort pour le gameplay.

Développé par Monolith Software avec le soutien de Bandai Namco dans le but de rendre l’histoire de Baten Kaitos plus accessible à la génération actuelle, Baten Kaitos I & II HD Remaster invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir les voyages émotionnels de la licence Baten Kaitos, qui se distingue par un système de jeu de cartes RPG permettant de prendre des décisions en une fraction de seconde pour se rapprocher de la victoire.

L’histoire des jeux Baten Kaitos

Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean raconte l’histoire de Kalas qui, tout en cherchant à venger la mort de son frère et de son grand-père, rencontre Xelha alors que tous deux s’embarquent dans un voyage pour vaincre l’Empire Alfard

Baten Kaitos Origins se déroule 20 ans avant les événements de Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean. L’histoire implique Sagi, un spiriter qui a un lien avec les Esprits Gardiens et qui fait partie du Dark Service, une unité d’élite de l’Empire Alfard. Sagi entreprend un voyage pour blanchir son nom après avoir été piégé, et pour dévoiler les secrets de l’empire

Un trailer pour Baten Kaitos I & II HD Remaster

Baten Kaitos I & II HD Remaster sera disponible dès cet été exclusivement sur Nintendo Switch.

La qualité visuelle du jeu a été améliorée, notamment l’interface utilisateur et les graphismes des personnages principaux et des objets sur le terrain. En plus de stabiliser le framerate, Baten Kaitos I & II HD Remaster introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la désactivation des rencontres, les combats automatiques, le saut des cutscenes et la sauvegarde automatique pour le rendre encore plus accessible aux nouveaux joueurs.