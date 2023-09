Bang-On Balls : Chronicles, une aventure sandbox en monde ouvert destructible

Untold Tales et Exit Plan dévoilent Bang-On Balls : Chronicles.

Situé à l’époque des Vikings, des Pirates, du Japon féodal ou de la conquête de l’espace, Bang-On Balls : Chronicles est présenté comme une aventure en monde ouvert destructible, sandbox, riche en contenu, avec du combat, de la plateforme, de la personnalisation de personnages et une expérience de chasse au trésor à collectionner que les joueurs peuvent vivre en solo ou en coopération.

Un trailer pour Bang-On Balls : Chronicles

Damien Monnier, cofondateur d’Exit Plan, a déclaré :

Tout au long de notre carrière, nous avons créé des jeux qui exigeaient un très haut niveau de production sur de nombreux fronts. Des contrôles serrés, un gameplay varié, un level design intelligent, une grande quantité de contenu, des systèmes d’intelligence artificielle complexes, et la liste est encore longue. Tout cela pour que ces cartes gigantesques soient vivantes et amusantes à jouer pendant des heures et des heures. Bien que nous soyons désormais un studio de développement indépendant, nous avons appliqué exactement la même approche et les mêmes normes ici. Le jeu est fondamentalement construit autour de l’idée de donner aux joueurs quelque chose qui est absolument rempli de choses variées à faire mais qui est toujours amusant à jouer. C’est un jeu qui peut facilement être lancé pour quelques minutes de détente et donner l’impression d’avoir progressé, ou être un jeu auquel vous jouez pendant 40 heures ou plus.

Bang-On Balls : Chronicles sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam le 5 octobre prochain, puis sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S à une date ultérieure.