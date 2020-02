Baldur’s Gate 3 pourrait sortir avant la fin de l’année

Baldur's Gate est une licence incontournable parmi les jeux de type RPG. Les fans attendent avec impatience la sortie du troisième opus depuis son officialisation. Et il se pourrait que celle-ci ait lieu avant la fin de cette année.

Lorsque l’on évoque les RPG, Baldur’s Gate est une des licences qui vient assez rapidement à l’esprit. C’est une franchise parmi les plus populaires et les plus appréciées des amateurs du genre. Il ne fait aucun doute que les fans avaient été déçus d’apprendre que le jeu arrivait à son terme après deux opus majeurs (et plusieurs extensions). Cela étant dit, l’année dernière, le développement de Baldur’s Gate 3 est officialisé, plus le plus grand bonheur des fans. Mais quand pourra-t-on en profiter ?

Baldur’s Gate 3 arrivera-t-il avant la fin de l’année ?

La mauvaise nouvelle avec cette annonce, c’est que nous n’avions pas eu droit à une date de sortie. La situation a quelque peu évolué aujourd’hui. Nous en avons désormais une vague idée. En effet, dans un post publié sur les forums de Google Stadia, il se pourrait que le géant américain ait dévoilé l’information accidentellement. Si cela devait être confirmé, alors Baldur’s Gate 3 devrait arriver avant la fin de l’année = “Vous attendez déjà avec impatience DOOM Eternal, Get Packed, Orcs Must Die! 3, Baldur’s Gate 3 et de nombreux autres jeux à venir sur Stadia cette année. Préparez-vous à explorer les méandres des souvenirs d’un enfant ou à plonger dans le chaos avec vos amis et trois jeux qui feront leur début sur Stadia ce Printemps et cet Été… avant qu’ils n’arrivent sur d’autres plates-formes. D’abord sur Stadia.”

C’est en tout cas ce qu’annonce un post sur les forums de Google Stadia

Le post en question est toujours présent sur le forum, il n’a pas été édité, la mention de Baldur’s Gate 3 est toujours présente. Autrement dit, soit Google ne le sait pas, soit l’information est avérée. Peu importe, en tout cas, rien de tout ceci n’est véritablement officiel. Il conviendra donc de prendre la nouvelle avec des pincettes, comme une simple rumeur. Seule certitude, Baldur’s Gate 3 est développé par Larian Studios, à qui l’on doit notamment Divinity : Original Sin 2. Encore un peu de patience et nous pourrons replonger dans l’univers si particulier de Baldur’s Gate.