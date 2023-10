Bahnsen Knights : une aventure “pixel-pulp”

Développé par LCB Game Studio, Bahnsen Knights est une expérience autonome et le troisième épisode de la série d'aventures interactives Pixel Pulps, qui est constituée de Mothmen 1966 et Varney Lake.

Dans un monde glauque et dangereux, les joueurs incarnent Boulder, un agent secret, qui a pour mission d’infiltrer les Bahnsen Knights, une secte mortelle et survoltée dont le chef est énigmatique. Pour avancer dans l’histoire, ils vont devoir garder leur sang-froid et rester en vie pour percer le mystère de la disparition d’un vieil ami.

Un trailer pour Bahnsen Knights

Les chevaliers de Bahnsen forment le culte le plus rapide qui soit. Emportés par leur fanatisme religieux et leurs camionnettes Sierra gonflées à bloc, ils suivent Toni, leur leader charismatique, et font de la Terre un enfer :

Le chef suprême des chevaliers de Bahnsen est un ancien vendeur de voitures qui prêche que l’Enfer n’est pas sous nos pieds, mais bien au-dessus de nos têtes. L’agent Cupra, l’un de vos bons amis de l’Agence, enquête sur son cas. Mais Cupra a disparu. Est-ce que Toni y est pour quelque chose ? Quel est leur but ? Pourquoi tentent-ils d’exorciser les rues ? Quels sont les miracles de la route dont ils parlent ? Et, comble du mystère, pourquoi retiennent-ils l’enquêteur en affaires paranormales Lou Hill dans un coffre ?

Initialement prévu pour le 26 octobre prochain, Bahnsen Knights est désormais planifié pour le 14 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.