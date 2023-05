Backbone One : la manette compatible iOS et Android arrive en France

Un lancement officiel de la manette Backbone One pour le territoire français est annoncé.

Bien que déjà disponible dans de nombreux pays depuis presque trois ans sur la boutique officiel de Backbone, mais également Amazon, la manette Backbone One compatible iOS et Android sera enfin disponible pour les utilisateurs français à partir du 15 juin prochain chez certains revendeurs locaux partenaires à 119,99 euros en Standard Edition ou en PlayStation Edition (exclusivement pour les smartphones Apple). A noter que chaque achat de la Backbone One inclut un abonnement d’essai gratuit au service Backbone+ qui offre de nombreux avantages comme un mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Maneet Khaira, fondateur et PDG de Backbone, a déclaré :

Backbone a été fondée avec un seul objectif, à savoir améliorer l’expérience de jeu pour tous, partout. Tout comme Sonos et Roku l’ont fait pour la musique et la télévision en streaming, Backbone unifie tous les services de streaming de jeux et l’expérience gaming sur les appareils mobiles.

La Backbone One est compatible avec de nombreuses plateformes et services

Backbone rend le jeu en cloud gaming et mobile facile et amusant avec sa manette compatible iOS et Android. Les joueurs n’ont qu’à brancher leur téléphone sur la Backbone One pour pouvoir instantanément se divertir avec les principaux titres mobiles de l’App Store et de l’Apple Arcade, diffuser des jeux via des services tels que le Xbox Game Pass et le Nvidia Geforce Now, et jouer à leurs jeux PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) où qu’ils se trouvent grâce au Remote Play.