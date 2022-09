Babylon’s Fall : un an après son lancement, les serveurs vont fermer leurs portes

Les mauvais choix de Square Enix et PlatinumGames auront eu raison de l'échec de Babylon’s Fall.

Les serveurs de Babylon’s Fall, collaboration entre PlatinumGames et Square Enix, seront bientôt à l’arrêt sur PS5, PS4 et PC (Steam) :

C’est avec un profond regret que nous vous informons que nous mettrons fin aux services en ligne de Babylon’s Fall le 27 février 2023. En conséquence, nous allons également annuler les mises à jour à grande échelle que nous avions prévues. En ce qui concerne le plan pour la suite, la saison 2 se déroulera jusqu’au mardi 29 novembre 2022, comme prévu, et la saison finale commencera avec la maintenance prévue le même jour. Cette saison finale est la période durant laquelle vous pourrez gagner les récompenses de classement de la saison 2. Afin d’exprimer notre gratitude à tous nos joueurs, nous prévoyons de mettre en place autant d’événements et d’autres initiatives que possible, jusqu’à l’arrêt des serveurs.

De Babylon’s Fall à Babylon’s Fail, un changement de style qui aura coûté cher

Présenté à l’origine comme un Souls-like au style artistique et graphique totalement inédit, Babylon’s Fall va finalement se transformer en un hack and slash misant exclusivement sur le multijoueur et les fonctionnalités connectées… Le début d’une cassure avec les joueurs. En cumulant un tarif de lancement très onéreux, un modèle économique free-to-play douteux, un gameplay générique et une direction artistique originale mais complètement ratée, la nouvelle licence de PlatinumGames avait tout de l’échec programmé et cela n’a pas manqué. Les ventes n’ont jamais décollé comme l’aurait voulu Square Enix et la critique s’est montré particulièrement virulente à son sujet au point qu’il soit considéré comme le jeu le plus mal noté sur Metacritic depuis de nombreuses années.

PlatinumGames remercie les joueurs de Babylon’s Fall

Bien qu’ils ne doivent pas être des milliers, le studio japonais PlatinumGames a souhaité adresser un dernier message à ceux qui s’amusent encore sur Babylon’s Fall :