Avec « Caught Stealing », un exploit inédit pour un film de Darren Aronofsky

Le film Caught Stealing marque une première dans la carrière de Darren Aronofsky, en accomplissant un exploit inédit pour le réalisateur. Ce projet se distingue ainsi de l’ensemble de sa filmographie reconnue et souvent saluée par la critique.

Tl;dr Aronofsky signe enfin un film vraiment divertissant.

« Caught Stealing » mêle crime, humour et tension.

Un virage stylistique salué après des œuvres éprouvantes.

Une parenthèse inattendue dans la filmographie d’Aronofsky

Ce n’est pas tous les jours que le nom de Darren Aronofsky rime avec légèreté. Habitué à plonger son public dans des abîmes psychologiques, le réalisateur new-yorkais opère cette fois une rupture notable avec ses précédentes œuvres. Après le drame poignant The Whale, qui avait révélé un impressionnant Brendan Fraser, voici que débarque en salle Caught Stealing. Un film où la notion de « plaisir » s’invite enfin à l’écran, sans pour autant faire oublier la patte singulière du cinéaste.

Un polar urbain au parfum de comédie noire

Le décor ? New York dans les années 1990. Le héros, Hank Thompson – campé par un impeccable Austin Butler –, ex-joueur de baseball fatigué devenu barman, tente tant bien que mal de se reconstruire auprès d’Yvonne (Zoe Kravitz). Sa vie bascule pourtant le jour où il accepte de garder le chat d’un voisin punk… L’engrenage est lancé : du banal quotidien à la plongée brutale dans la criminalité urbaine, l’intrigue prend des allures de montagnes russes.

Loin de s’enfermer dans le drame pur, Aronofsky injecte cette fois-ci une dose bienvenue de légèreté. S’il y a toujours une part d’ombre — morts brutales, violence graphique et traumatismes intimes persistent — l’ensemble rappelle davantage l’énergie débridée des premiers films de Guy Ritchie qu’une tragédie introspective à la « Requiem for a Dream ». Difficile alors de ne pas sourire devant ce mélange détonnant où l’on croise aussi bien Matt Smith que la star planétaire Bad Bunny.

L’art du contre-pied après des années d’intensité dramatique

On connaît la réputation du réalisateur : proposer des expériences cinématographiques éprouvantes. Qu’il s’agisse de l’immersion asphyxiante dans la dépendance avec Requiem for a Dream, ou du ballet vénéneux et glaçant de Black Swan, rarement le mot « divertissement » s’appliquait à ses films. Même lorsqu’il adaptait une épopée biblique avec Noah, c’était pour mieux secouer les spectateurs.

Aujourd’hui, tout change : pour la première fois en près de trente ans de carrière, Aronofsky montre qu’il maîtrise aussi les codes du fun, sans rien sacrifier à sa virtuosité formelle. Cette évolution étonnante doit beaucoup au roman original signé Charlie Huston, déjà auteur du scénario. Certains y verront un clin d’œil aux meilleurs polars pop-corn ; d’autres y liront la promesse d’un renouveau pour un cinéaste réputé intransigeant.

Voici ce qui distingue « Caught Stealing » dans son parcours :

Un ton plus léger, rare chez Aronofsky.

L’alliance réussie entre suspense, humour noir et action.

Un casting audacieux porté par Austin Butler.

L’après « Mother! » : une bouffée d’air frais pour le public

Sans jamais glorifier la violence ni édulcorer son sujet, ce nouveau film apparaît comme un tournant bienvenu. À la sortie des salles, nombreux sont ceux qui saluent cette facette inédite du réalisateur — moins cérébrale, plus accessible — tout en espérant déjà que ce virage ne soit pas qu’une parenthèse fugace. Pour l’heure, « Caught Stealing » marque donc une véritable respiration dans l’œuvre dense et tourmentée de Darren Aronofsky.