Avatar : Reckoning, un MMORPG sur mobiles est annoncé

Avatar de James Cameron se transforme en un jeu de tir RPG multijoueur.

Alors que le film Avatar 2 devrait sortir à la fin de cette année au cinéma, Disney se prépare à multiplier les projets autour de la licence, notamment dans l’industrie vidéoludique. Après Ubisoft qui travaille activement sur une expérience en monde-ouvert à gros budget sous le nom de Avatar: Frontiers of Pandora avec Massive Entertainment, la firme aux grandes oreilles vient d’officialiser un nouveau partenariat impliquant Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment et Avatar : Reckoning. Ce MMORPG devrait faire ses débuts sur iOS et Android dans le courant de l’année (une bêta fermée sera disponible exclusivement au Canada dès ce mois-ci) et offrira des visuels spectaculaires et innovants grâce à l’Unreal Engine 5.

Introducing AVATAR: Reckoning. Here's a first look at our new MMO mobile shooter from developer Archosaur Games, published by @LevelInfinite. Releasing in 2022! pic.twitter.com/mYNVkRgvHx — Avatar (@officialavatar) January 13, 2022

Un mélange entre shooter, RPG et jeu d’exploration pour Avatar : Reckoning

Développé par le studio chinois Archosaur Games et édité par Level Infinite, le label international de Tencent pour l’édition, Avatar : Reckoning transportera les joueurs dans des parties inédites de Pandora où ils rencontreront de nouveaux clans Na’vi luttant pour défendre leur foyer, affronteront de puissantes troupes RDA cherchant à exploiter les ressources de la lune, et rencontreront de spectaculaires créatures extraterrestres – le tout jouable en solo ou en multijoueur. Cette nouvelle adaptation de la licence permettra de faire évoluer un personnage Avatar avec des armes puissantes pour compléter des missions à scénario unique et accéder à des modes de jeu coopératifs et du PvP avec des combats adaptés aux écrans tactiles.