Au tour de l’US Army de bannir l’application TikTok de ses téléphones

TikTok est une application extrêmement populaire, avec des millions d'utilisateurs quotidiens. Malheureusement, aux États-Unis, elle est très mal vue, le Pays de l'Oncle Sam y voyant là un moyen d'espionnage de grande ampleur. Elle est d'ailleurs déjà bannie ici et là.

L’application TikTok est sur les radars du gouvernement américain depuis un certain temps maintenant. Certains sont convaincus que celle-ci n’est rien d’autre qu’un moyen très pratique pour le gouvernement chinois – son éditeur n’est autre que ByteDance, l’un des géants de la tech de l’Empire du Milieu – d’espionner le Pays de l’Oncle Sam. Et dès que le mot espionnage est prononcé, c’est la panique. Avec, pour conséquence, très souvent, le bannissement.

Au tour de l’US Army de bannir TikTok

En tant qu’utilisateur lambda, nous pouvons décider ou non d’utiliser l’application en notre âme et conscience, sans avoir à l’inspecter sous toutes ses coutures. Pour une entreprise ou un gouvernement, par contre, c’est plus complexe, les conséquences pouvant être dramatiques. Ainsi, suite à une recommandation du Pentagone, l’armée de terre des États-Unis, l’US Army, a pris la décision de bannir l’utilisation de TikTok sur les smartphones du gouvernement. Cette branche des Forces armées des États-Unis a été informée des risques de sécurité – y compris l’exposition de données personnelles – et a donc banni l’utilisation de tout le service.

sur les smartphones fournis par le gouvernement américain

Autrement dit, celles et ceux qui ont un smartphone fourni par le gouvernement ont interdiction d’utiliser TikTok dessus. À l’origine, certains croyaient que l’US Army utilisait l’application pour recruter mais désormais, il est tout simplement interdit de l’utiliser sur un téléphone gouvernemental. L’US Army n’est pas la seule à avoir pris cette décision. L’US Navy a elle aussi banni TikTok suite aux craintes de sécurité évoqués. Ce bannissement ne concerne, on le rappelle, que les smartphones fournis par le gouvernement. Vous pouvez bien sûr continuer de l’utiliser sur votre smartphone personnel si vous habitez aux États-Unis, et ce même si vous travaillez pour l’Armée. Sachez cependant qu’un bannissement total dans le pays pourrait tout à fait être mis en place dans un futur proche.