Atlas : Jennifer Lopez pilote un mecha dans un colossal film de science-fiction sur Netflix

Netflix dévoile la bande-annonce du film Atlas avec la comédienne et chanteuse américaine Jennifer Lopez.

Tl;dr Une bande-annonce pour Atlas.

Jennifer Lopez joue Atlas Shepherd, une analyste de données, aux côtés d’un casting étoilé.

Atlas Shepherd est obligée de s’associer à une intelligence artificielle pour sauver le monde.

Le film Atlas, réalisé par Brad Peyton, sortira le 24 mai 2024.

Un nouveau thriller de science-fiction signé Netflix

Réalisé par Brad Peyton, connu pour San Andreas, pour la plateforme de streaming Netflix, le thriller de science-fiction Atlas, mettant en vedette la chanteuse et actrice Jennifer Lopez dans le rôle principal, promet d’être riche en action et en suspense.

Une équipe de talent à l’écran

Jennifer Lopez incarne Atlas Shepherd, une analyste de données qui se voit contrainte de faire équipe avec une intelligence artificielle pour sauver le monde. Le casting du film comprend également Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popoola et Lana Parrilla.

Un voyage de science-fiction captivant

La bande-annonce débute par un moment terrifiant où Atlas semble perdue et demande désespérément : “Est-ce que vous me recevez ?“. Le monde dans lequel se déroule le film de Netflix est alors exploré à travers une série de clips rapides et angoissants. Le tout se termine par l’installation de l’intrigue, où Atlas semble se trouver sur une planète inconnue, coincée dans une combinaison mécanique, et demande de l’aide.

Un regard sur le monde d’Atlas

Bien que peu de détails aient été révélés sur ce film attendu pour 2024, la bande-annonce donne un aperçu des autres personnages qui peuplent le monde d’Atlas. Par exemple, le personnage encore sans nom de Sterling K. Brown est vu à l’intérieur, probablement devant un écran d’ordinateur, ce qui suggère qu’il pourrait faire partie d’un centre de commandement tentant de sauver Shepherd.