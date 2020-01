Asus ROG Chakram, une souris avec petit joystick intégré et recharge sans fil

Le CES a peut-être fermé ses portes, il y a encore de nombreux produits qui mériteraient de vous être présentés. Voici par exemple une souris pour les gamers qui embarque un petit joystick analogique et qui se recharge sans fil. Présentation de ce modèle innovant.

Parmi les nombreux gadgets présentés officiellement au CES 2020, il y avait cette souris signée Asus Republic of Gamers (ROG). Annoncée l’année dernière, cette souris baptisée ROG Chakram offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Conçue pour une grande personnalisation, elle propose notamment un petit joystick analogique qui tombe sous le pouce et elle se recharge sans fil. Présentation.

Asus dévoile sa souris ROG Chakram, compatible Bluetooth, RF et USB-C

C’est très certainement la fonctionnalité la plus intéressante de cette Asus ROG Chakram, son petit joystick positionné juste à côté des boutons pour le pouce. Il s’agit d’un petit joystick comme on en trouve sur les manettes de console, par exemple. Un cas pratique d’utilisation sera pour regarder à l’intérieur du cockpit dans votre simulateur de vol préféré. Il est aussi, évidemment, possible d’utiliser ce joystick comme une croix directionnelle quatre axes, et il devient alors pratique pour choisir vos armes dans votre FPS favori.

avec joystick analogique intégré et recharge sans fil

La souris ROG Chakram se recharge aussi sans fil, via le standard Qi. Autrement dit, si vous avez déjà des appareils qui se rechargent sans fil, il y a de fortes chances que vous puissiez utiliser le chargeur. Pour le reste, il s’agit d’une souris sans fil, compatible Bluetooth, RF et filaire, via USB-C. Selon Asus, elle offre une autonomie de 79 heures sur une seule charge. Les DPI grimpent jusqu’à 16 000, et peuvent être ajustés à la volée via un bouton dédié. Le poids est ajustable grâce à des éléments aimantés amovibles. Il est aussi possible de changer les switches Omron et d’insérer son propre logo au lieu du logo ROG. La souris Asus ROG Chakram devrait être commercialisée dans le courant du mois au tarif public de 150$.