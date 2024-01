ASUS AirVision M1: Le dispositif portable pour les multi-tâches

Les lunettes connectées, lancées lors du CES 2024, ont la capacité de créer plusieurs écrans virtuels. Pourriez-vous imaginer les applications potentielles de cette technologie de pointe ?

Tl;dr ASUS a présenté le AirVision M1 lors du CES 2024.

Ce n’est pas un concurrent direct de l’Apple Vision Pro.

L’appareil possède un affichage FHD Micro OLED.

Il est nécessaire de le relier à un PC ou téléphone via USB-C.

ASUSTeK Computer Inc. secoue le CES 2024

La récente édition du CES à Las Vegas a vu la présentation par ASUSTeK Computer Inc., ou ASUS, d’un large éventail de produits, parmi lesquels un dispositif à la pointe de la technologie nommé AirVision M1 .

Un dispositif côté sans prétention Apple

Il convient de mentionner que le AirVision M1 n’est pas considéré comme un rival direct des casques de réalité mixte tels que l’Apple Vision Pro, annoncé pour un futur proche. Malgré cela, le AirVision M1 présente des caractéristiques remarquables.

Des caractéristiques techniques hors du commun

Cet afficheur portatif est doté d’un écran FHD Micro OLED offrant une résolution de 1,920 x 1,080, et un champ de vision vertical de 57 degrés. Il permet de créer plusieurs écrans virtuels pour mener plusieurs tâches de front. De plus, il est équipé d’un système à trois degrés de liberté qui permet à l’utilisateur de positionner plusieurs écrans à l’endroit qu’il souhaite et au format qu’il préfère, qu’il soit de 16:9, 21:9 ou 32:9.

Une interface intuitive

L’interface du AirVision M1 est contrôlée par l’intermédiaire d’un pavé tactile intuitif situé sur la tempe gauche. L’appareil embarque également des microphones et des haut-parleurs avec une réduction de bruit intégrée.

Cependant, en dépit de tous ces aspects positifs, le AirVision M1 comporte aussi un bémol : ce n’est pas un dispositif autonome. Il nécessite une connexion à un PC ou à un téléphone par un câble USB-C pour fonctionner. Les informations sur le prix et la date de sortie ne sont pas encore disponibles.