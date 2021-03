Astérix : Netflix et les éditions Albert René préparent une série animée sur la bande dessinée française

Alain Chabat va réaliser une série animée Astérix pour Netflix.

Produite par Netflix et réalisée par Alain Chabat, la série animée Astérix sera basée sur l’album “Le Combat des chefs” (écrit par René Goscinny, dessiné par Albert Uderzo et publié en 1966). Dans celui-ci, les Romains vont demander à Aplusbégalix, un chef de village gallo-romain de défier, lors d’un combat des chefs, Abraracourcix, pendant qu’ils iront capturer Panoramix, amnésique après avoir reçu un menhir sur la tête à cause d’Obélix, dans le but de priver le village gaulois de potion magique afin de s’assurer une victoire et la prise du terrain.

ILS SONT FOUS CES GAULOIS ! Juste pour vous dire qu’on prépare une série d’animation sur le gaulois le plus populaire de tous les temps : Astérix. Elle sera réalisée par monsieur Alain Chabat, rien que ça. Bonne journée. ✌️ — Netflix France (@NetflixFR) March 3, 2021

Développée depuis deux ans avec de l’animation 3D comme les récents films d’Alexandre Astier (“Le Domaine des dieux” et “Le Secret de la potion magique”), la diffusion de la série animée Astérix sur la plateforme du géant américain de la SVOD n’est pas prévue avant 2023.

La série animée Astérix va relancer la licence dans le monde

“Ecrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s’annonce comme une aventure extraordinaire“, déclare l’ex-membre des Nuls et metteur en scène du fabuleux Astérix : Mission Cléopâtre (plus grand succès de la licence au cinéma et troisième meilleur score de tous les temps au box-office français).

“Ce projet représente une opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir l’univers d’Astérix à plus de 200 millions d’abonnés Netflix dans plus de 190 pays, et toucher une nouvelle génération de spectateurs ! Cela va aussi contribuer à renforcer le rayonnement international de cette figure mythique de la culture populaire française qu’est Astérix“, s’enthousiasme Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René.