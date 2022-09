Assassin’s Creed Codename HEXE : un univers sombre avec de la chasse aux sorcières

Assassin's Creed Codename HEXE sera l'épisode le plus sombre de la licence Assassin's Creed.

Marc-Alexis Côté, producteur exécutif de la licence Assassin’s Creed chez Ubisoft, dévoile les premières informations concernant Assassin’s Creed Codename HEXE :

Notre équipe de vétérans derrière Assassin’s Creed Valhalla à Montréal a également travaillé dur sur un nouveau titre phare. Il est dirigé par le directeur créatif Clint Hocking (Splinter Cell Chaos Theory, Far Cry 2, Watch Dogs Legion). C’est un type de jeu Assassin’s Creed très différent.

Un teaser pour Assassin’s Creed Codename HEXE

Assassin’s Creed Codename HEXE sortira après Assassin’s Creed Codename RED, qui lui même sortira après Assassin’s Creed Mirage qui est attendu pour 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.

Assassin’s Creed Codename HEXE devrait se déroulerait au 16ème siècle en pleine chasse aux sorcières en plein cœur de l’Europe.