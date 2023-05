Archer : une saison finale en août prochain sur FXX et Netflix

La série d'animation Archer va prendre fin après 14 saisons.

Créée et produite par Adam Reed pour FX Productions, la série d’animation comique américaine Archer suit l’agent secret Sterling Malory Archer, interprété par Harry Jon Benjamin, alors qu’il navigue dans le paysage changeant du monde de l’espionnage. Celle-ci illustre également les relations (conflits, machinations, manipulation, concurrence et rapports sexuels) entre des personnages à la personnalité excentrique.

Consider this the victory lap. The final season of Archer premieres 8.30 on FXX. Next day on Hulu. pic.twitter.com/QcJdbXG6sj — Archer (@archerfxx) May 15, 2023

Dans la quatorzième et dernière saison, prévue pour le 30 août prochain aux Etats-Unis sur FFX et dans la foulée en France sur Netflix, Archer et l’agence ISIS trouvent leur propre voie avec Lana à la barre. Son objectif est de gagner de l’argent tout en rendant le monde meilleur, mais elle découvre rapidement que diriger une agence d’espionnage n’est pas si simple.

La fin pour Archer

Archer a été diffusée pour la première fois sur FX en 2009 et a été transférée sur FXX en 2017. La série a reçu 10 nominations aux Emmy Awards et quatre victoires, dont celle de la meilleure série animée en 2016. Le casting comprend également Aisha Tyler dans le rôle de l’espionne ayant des problèmes conjugaux, “Lana Kane” ; Judy Greer dans le rôle de l’assistante de bureau folle à la recherche d’une compétence spéciale, “Cheryl/Carol Tunt” ; Chris Parnell dans le rôle de l’homme d’affaires fiable, “Cyril Figgis” ; Amber Nash dans le rôle de la délinquante enthousiaste, “Amber Tunt” ; et le directeur de l’agence de presse. Amber Nash dans le rôle de la délinquante enthousiaste, “Pam Poovey” ; Adam Reed dans le rôle de l’opportuniste, “Ray Gillette” et Lucky Yates dans le rôle de l’expérimentateur en chef, “Algernop Krieger”. La saison 14 présente également Natalie Dew dans le rôle de la nouvelle super-agent du gang, “Zara Khan”.