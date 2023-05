ARC Raiders change d’orientation mais reste free-to-play

Le TPS de science-fiction coopératif ARC Raiders du studio suédois Embark devient un extraction shooter PvPvE en vue à la troisième personne.

Aleksander Grondal, producteur exécutif chez Embark Studios, explique pourquoi ARC Raiders se reconvertit en extraction shooter PvPvE :

Au printemps dernier, nous avons pris la décision de repousser la sortie d’ARC Raiders afin de nous concentrer sur la sortie de THE FINALS, notre FPS compétitif en tant que premier jeu. À l’époque, nous avions également indiqué que nous donnions à l’équipe d’ARC Raiders le temps d’ajouter le PvP à la base existante du jeu. Depuis, au fil du développement, ARC Raiders a pris la forme de ce que nous pensons être jeu de tir à la troisième personne, orienté PvPvE, axé sur l’extraction, vraiment prometteur – un jeu qui reste fidèle à l’univers d’ARC Raiders et que nous nous amusons à tester en interne. ARC Raiders plonge les joueurs dans un futur terrestre mortel mais d’une beauté époustouflante, avec des moments de survie et de suspense à vous couper le souffle. L’homme contre la machine, l’homme contre l’homme, ensemble ou seul, et vous contre la nature parfois conflictuelle de votre propre humanité, le tout dans le décor spectaculaire d’un paysage jonché des vestiges hantés par le passé.

Raiders! We're about to test our new extraction survival PvPvE experience, in a Closed Alpha setting under NDA. To get a chance to play, sign up for Playtesting on Steam: https://t.co/be0gBCwL2t pic.twitter.com/lQW7RYeDIy — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) May 16, 2023

Il ajoute également que les joueurs vont bientôt pouvoir essayer ARC Raiders sur PC bien que cette nouvelle licence sera également disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S :

La prochaine étape pour nous est le test alpha fermé afin d’obtenir des retours sur les principaux systèmes et boucles du jeu. Ce sera le premier test d’ARC Raiders et une étape importante dans la construction du jeu qui, jusqu’à présent, n’a jamais été entre les mains de joueurs externes. Ce test sera fermé et sous NDA, car le travail sur le jeu se poursuit et nous ne sommes pas encore prêts à tout révéler à son sujet. Nous avons encore du pain sur la planche et des théories à prouver avant de les présenter au monde entier.

Embark Studios modifie l’histoire d’ARC Raiders pour correspondre à son nouveau genre

A l’origine, ARC Raiders se focalisait sur l’affrontement entre les Raiders et les ARC, des machines militaires, sauf que pour justifier l’aspect “extraction shooter PvPvE” à la Escape from Tarkov, l’histoire mêle désormais d’autres Raiders au conflit :