Après huit ans d’attente, la réunion tant espérée de cette équipe Marvel se précise… sous condition

Après huit années d’attente, la perspective de voir enfin une équipe majeure de super-héros intégrer l’univers cinématographique Marvel se précise. Toutefois, un obstacle important demeure, tempérant l’enthousiasme suscité par ce possible renouveau.

Tl;dr Retour probable des Defenders dans le MCU.

dans le MCU. Jessica Jones et Daredevil confirmés, d’autres membres incertains.

Changements majeurs possibles dans la composition de l’équipe.

Le retour attendu d’une équipe emblématique

Après huit ans d’absence retentissante, les spéculations autour du come-back des Defenders dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) n’ont jamais été aussi vives. Tandis que les Avengers, absents depuis l’événement « Avengers: Endgame », laissaient la place à de nouvelles dynamiques — comme les Thunderbolts, le groupe monté par Sam Wilson ou encore les débuts des Young Avengers — une équipe restait désespérément dans l’ombre : celle des justiciers new-yorkais aux méthodes bien à eux.

Nouvelles pistes autour de Jessica Jones et Daredevil

L’intérêt s’est récemment intensifié suite à des révélations faites par Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel Studios. Lors d’un entretien sur le podcast Phase Hero, il a laissé entendre que Jessica Jones pourrait retrouver très vite le MCU après « Daredevil: Born Again » saison 2, précisant même : « sooner than you think ». L’actrice Krysten Ritter, qui avait marqué les esprits dans le rôle-titre sur Netflix, reprendra son personnage dès mai 2025, aux côtés de Charlie Cox, l’interprète historique de Daredevil. Ce duo promet un terrain idéal pour un renouveau collectif.

L’incertitude plane sur la composition du groupe

Toutefois, rien n’est acquis pour les autres membres originels. Ni le retour de Mike Colter, alias Luke Cage, ni celui de Finn Jones, Iron Fist – personnage moins apprécié –, n’ont été officialisés. Les rumeurs courent : Marvel ayant introduit récemment d’autres incarnations d’Iron Fist, comme Kwai Jun-Fan ou Jorani, une refonte du casting n’est pas à exclure. Si Danny Rand ne fait plus partie du projet, cela ouvrirait la porte à une composition totalement renouvelée.

Pour rappel, dans les comics, la formation des Defenders diffère sensiblement : axée sur le surnaturel et non sur les aventures urbaines plus terre-à-terre popularisées par Netflix. Plusieurs héros majeurs pourraient intégrer l’équipe en version live-action :

Cint Barton Hawkeye

Péter Parker Spider-Man

Rhodey War Machine

Ainsi qu’Angela del Toro White Tiger et d’autres encore.

L’intégration officielle dans le MCU et perspectives d’avenir

Depuis début 2024, l’intégration officielle des séries Netflix à la chronologie canonique du MCU a ouvert la voie à ce retour tant attendu. La perspective de voir cette équipe évoluer – que ce soit au sein de « Daredevil: Born Again », lors d’une prochaine intrigue consacrée à Jessica Jones ou même dans un arc impliquant Spider-Man – suscite un enthousiasme palpable chez les fans. Une certitude demeure : la renaissance des Defenders pourrait bien rebattre les cartes parmi les forces vives du MCU.