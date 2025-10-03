Un personnage Marvel absent depuis 8 ans ferait son retour dans Daredevil: Born Again, sous condition

Un personnage Marvel absent depuis huit ans s’apprêterait à faire son retour dans la série Daredevil: Born Again. Toutefois, ce come-back attendu pourrait bien être assorti de conditions particulières ou de surprises pour les fans.

Tl;dr Rumeurs sur le retour d’Elektra dans la série.

Plusieurs anciens personnages Marvel réapparaîtront.

Le développement de la relation Matt-Elektra attendu.

Une stratégie ambitieuse pour Marvel TV

Avec Daredevil: Born Again, Marvel Studios affirme clairement sa volonté de placer la série au cœur de sa nouvelle orientation télévisuelle. Le projet, déjà renouvelé pour une troisième saison avant même la diffusion de la deuxième, suscite beaucoup d’attentes chez les fans. À l’heure où les retours de figures emblématiques comme Jessica Jones (incarnée par Krysten Ritter) et peut-être bientôt Luke Cage (Mike Colter) sont annoncés, un autre nom mythique agite les rumeurs : Elektra.

Elektra, une résurrection mystérieuse ?

D’après une récente indiscrétion relayée par DanielRPK sur Patreon, reprise par Cosmic Marvel, le personnage d’Elektra devrait effectuer son retour dans la série. Toutefois, impossible de préciser si sa réapparition aura lieu lors de la saison 2 ou sera réservée à la saison suivante. Cette information reste à ce stade à prendre avec prudence. Mais il faut bien reconnaître que l’éventualité intrigue : depuis leur ensevelissement sous les décombres de Midland Circle à la fin de The Defenders, le sort d’Elektra demeure nimbé de mystère. Le corps du personnage n’a jamais été retrouvé – ouvrant la porte à toutes les spéculations. On se souvient qu’Elektra avait déjà échappé à la mort grâce à l’organisation criminelle The Hand, ajoutant une dimension presque mythologique à ses retours.

Nouveaux enjeux et alliances inattendues

La dynamique des saisons à venir s’annonce d’autant plus complexe que Matt Murdock, alias Daredevil, s’apprête à affronter un adversaire redoutable en la personne du maire Wilson Fisk. Pour faire face, il lui faudra rassembler autour de lui des alliés solides – et qui mieux qu’Elektra, combattante aguerrie et figure marquante de son passé ? Plusieurs scénarios sont envisageables : soit Daredevil sollicite son aide en découvrant sa survie, soit c’est Elektra elle-même qui viendra bouleverser l’équilibre établi en faisant irruption de façon inattendue.

Parmi les nouveaux ressorts dramatiques potentiels :

L’impact du retour d’Elektra sur les relations sentimentales déjà fragiles entre Matt Murdock et ses proches – Heather Glenn ou Karen Page – pourrait venir complexifier davantage le récit.

Plaisir des retrouvailles ou simple fan service ?

Si le come-back d’Elektra se confirme, il ne saurait s’agir d’une simple apparition anecdotique. Les créateurs semblent déterminés à offrir au personnage une place essentielle dans l’intrigue. Au vu du grand nombre de retours attendus dès la saison 2 – notamment ceux des héros issus des séries Netflix – certains observateurs estiment même qu’il serait judicieux de réserver cette réintroduction majeure à la saison 3 afin d’éviter toute dispersion narrative et accorder à Elektra toute l’attention qu’elle mérite.

La patience sera donc de mise avant de découvrir comment ce retour influencera durablement l’univers du justicier aveugle et celui des fans passionnés du MCU.