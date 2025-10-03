Alerte à Malibu : Fox prépare un reboot ambitieux

Les créateurs historiques restent impliqués, tandis que Matt Nix supervisera la production.

Un retour ambitieux pour Alerte à Malibu sur Fox

Difficile d’ignorer l’aura persistante d’Alerte à Malibu. Si la version cinématographique portée par Dwayne Johnson et Zac Efron n’avait guère convaincu, la chaîne Fox parie pourtant sur une nouvelle adaptation. Et elle mise sur ce qui fit le sel du show : des histoires rythmées, des sauveteurs attractifs et la nostalgie d’une Californie idéalisée.

La série originale, certes peu appréciée par la critique dans les années 1990, avait réussi à s’imposer comme un phénomène mondial. Dès lors, pourquoi ne pas tenter de raviver la flamme ? Cette fois-ci, la direction a été confiée à Matt Nix, connu pour avoir orchestré Burn Notice, True Lies ou encore The Gifted. Une équipe qui se veut garante d’un équilibre entre nouveauté et fidélité, puisqu’on retrouve aussi aux commandes les créateurs historiques — Michael Berk, Gregory J. Bonann, et Douglas Schwartz, tous trois en tant que producteurs exécutifs.

Nouveaux visages, mêmes codes ?

L’objectif affiché est clair : proposer à une nouvelle génération le fameux « rêve californien », sans tourner le dos au passé. Selon le président de Fox Network Television, Michael Thorn, il s’agira d’apporter des histoires inédites et un casting renouvelé, tout en conservant le spectacle ayant fait de la franchise un succès planétaire.

Les amateurs du genre peuvent donc s’attendre à retrouver :

Nouveaux personnages principaux.

Spectacle visuel renouvelé.

Pont assumé entre générations.

Ce positionnement devrait séduire ceux qui apprécient déjà les séries centrées sur des premiers intervenants charismatiques — à l’image de franchises telles que Chicago.

Un retour de Carmen Electra sous conditions strictes

Toutefois, une incertitude demeure autour du retour d’anciennes figures emblématiques. Parmi elles, l’actrice Carmen Electra, inoubliable Lani McKenize, a exprimé auprès de TMZ son intérêt… mais pose une condition inattendue : éviter toute scène dans l’océan. Comme elle le confiait récemment : « Je pourrais faire la course au ralenti. Je suis toujours très à l’aise dans ce maillot. Mais travailler dans l’eau… c’est très compliqué ». Difficile d’imaginer un revival sans séquence marine mais l’attachement du public aux anciens pourrait peser dans la balance.

L’avenir du mythe Alerte à Malibu en question

Pour l’heure, aucun nom n’a encore été officiellement annoncé au casting du reboot de la série télévisée Alerte à Malibu. Le projet continue donc d’alimenter rumeurs et attentes quant à son orientation réelle.