Harry Potter sur HBO : la fidélité aux films inquiète les fans

Une adaptation qui divise déjà

À peine la production de la nouvelle série Harry Potter lancée pour HBO Max, le débat s’enflamme : peut-on vraiment offrir un nouveau regard sur un univers aussi ancré dans la culture populaire ? Les premiers clichés de tournage, circulant sur le réseau social X via l’incontournable compte Wizarding World Direct, ont frappé par leur familiarité : même train légendaire, même esthétique soignée. De quoi troubler bon nombre de fans, qui confient avoir cru, l’espace d’un instant, voir des images issues des célèbres films.

L’ombre persistante des films

La proximité visuelle avec les adaptations cinématographiques suscite autant de nostalgie que de frustration. Même le réalisateur des deux premiers volets, Chris Columbus, n’a pu cacher sa perplexité en découvrant sur le plateau le costume d’Hagrid rigoureusement identique à celui imaginé autrefois. Il s’interrogeait : « Quel est l’intérêt ? ». Un sentiment partagé par une partie du public, qui redoute un simple remake sans prise de risque ni perspective nouvelle.

Il faut cependant reconnaître que certaines composantes – l’apparence du Poudlard Express ou les costumes iconiques – sont dictées par la fidélité à l’œuvre originale. Revenir à la source impose un certain respect des codes visuels ; difficile d’imaginer un Hagrid méconnaissable ou un train revisité jusqu’à la caricature. Mais ce choix artistique interroge : pourquoi ne pas explorer de nouveaux territoires au lieu de rejouer éternellement la même partition ?

L’univers étendu en question

Rappelons que l’univers du Wizarding World, fort d’une mythologie dense et d’histoires secondaires inexplorées, pourrait être le terreau idéal pour des récits inédits. Après l’échec mitigé des Animaux Fantastiques, certains observateurs estiment qu’il serait temps de s’émanciper des sentiers battus et d’oser autre chose que la répétition.

Pourtant, rien n’est écrit d’avance : si la série parvient à exploiter tout le potentiel du format télévisuel – plus propice à approfondir les personnages et intrigues – elle pourrait enfin donner leur pleine mesure aux romans, souvent édulcorés à l’écran.

Les attentes et espoirs autour du projet

Un espoir subsiste donc : voir cette adaptation se distinguer non par ses décors familiers mais par une relecture narrative ambitieuse. Les créateurs semblent vouloir intégrer des passages jamais adaptés au cinéma (notamment une scène clé autour de Vernon Dursley) – promesse discrète d’une fidélité accrue.

Reste à savoir si cela suffira pour convaincre ceux qui attendent davantage qu’une copie conforme… Ou si le spectre tenace des films continuera longtemps à hanter toute initiative autour de Harry Potter.