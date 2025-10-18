La prochaine série Marvel conclut une trilogie du MCU vieille de 13 ans et passée inaperçue

La prochaine série télévisée de Marvel vient d’achever une trilogie du MCU commencée il y a treize ans, une continuité narrative discrète qui relie trois productions phares et révèle une construction plus ambitieuse que ce que le public soupçonnait jusqu’alors.

Marvel Television change de cap

Depuis quelque temps, une évolution se dessine chez Marvel Television. Fini les mini-séries conçues comme des événements uniques : la stratégie actuelle privilégie clairement le développement de formats prévus pour plusieurs saisons. Cette nouvelle approche commence déjà à porter ses fruits. Des projets tels que Daredevil: Born Again bénéficient d’une commande anticipée pour une troisième saison, bien avant la diffusion même de la seconde. Même les productions animées, à l’instar de Your Friendly Neighborhood Spider-Man ou encore X-Men ’97, s’installent dans la durée avec des arcs prévus sur trois saisons.

Un retour inattendu pour Trevor Slattery

Au sein de cette nouvelle vague, il est une exception notable : la série très attendue Wonder Man, héritée de l’ancien modèle créatif mais parfaitement adaptée au virage stratégique du studio. Dans ce projet, le public retrouvera Yahya Abdul-Mateen II en tant que Simon Williams, mais c’est surtout le retour sur le devant de la scène de Sir Ben Kingsley dans le rôle culte de Trevor Slattery qui intrigue. Interprété pour la première fois il y a plus d’une décennie dans Iron Man 3, ce personnage d’acteur raté et involontairement mêlé à des affaires criminelles a depuis fait bien du chemin.

L’évolution d’un personnage culte

Récemment interrogé lors du podcast Phase Hero, Brad Winderbaum – responsable chez Marvel Television – est revenu sur l’itinéraire singulier de Trevor. Selon lui, le talent et l’affection manifeste de Sir Ben Kingsley pour ce rôle ont largement pesé dans la création du court-métrage « All Hail the King ». La trajectoire ne s’arrête pas là : on se souvient du caméo remarqué dans le film à succès Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, où Trevor échappait aux griffes des véritables Dix Anneaux. « Cela donne presque à son histoire un parfum de trilogie », glisse Winderbaum, non sans un brin d’ironie.

L’avenir incertain, suspendu au public

Pour autant, rien n’indique que cette aventure touche réellement à sa fin. Sur le même podcast, Brad Winderbaum a laissé entendre qu’une suite dépendrait désormais… des spectateurs eux-mêmes : « Si vous regardez, nous pouvons en faire plus. Tout repose sur l’audience aujourd’hui ». La trame imaginée autour de Simon Williams — acteur en difficulté rêvant d’incarner Wonder Man — offre un terrain fertile pour explorer les frasques d’un Trevor Slattery revenu sur les plateaux hollywoodiens après ses démêlés criminels.

La dynamique entre Simon et Trevor promet son lot d’affrontements comiques et peut-être même quelques moments touchants : l’un tente désespérément d’accéder à la gloire, tandis que l’autre incarne malgré lui un symbole des dérives médiatiques autour des super-héros.

À noter : Wonder Man sera diffusé dès le 27 janvier 2026 sur Disney+.