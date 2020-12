Apple Watch : un jour peut-être avec un bouton Touch ID ?

L'Apple Watch est une montre connectée très intéressante à bien des égards. Et elle n'a assurément pas terminé son évolution. La firme de Cupertino semble avoir encore nombre d'idées.

L’Apple Watch est déjà une montre connectée tout à fait capable. Avec ses multiples capteurs, ses composants ultra-modernes et son logiciel des plus aboutis, elle convient tout à fait à de nombreux usages. Mais on peut aisément imaginer qu’elle fera plus encore à l’avenir. Et sur ce point, la marque à la pomme ne manque pas d’idées. Nouvel exemple aujourd’hui.

Un brevet imagine une Apple Watch avec Touch ID

Sur l’iPhone, les utilisateurs peuvent protéger leurs appareils de plusieurs manières. On citera notamment Touch ID, Face ID ou ce bon vieux code PIN. Sur l’Apple Watch, par contre, c’est une toute autre histoire. La montre authentifie l’utilisateur via le cardiofréquencemètre. Cela signifie que dans l’éventualité où quelqu’un vous vole votre montre et tente de l’utiliser pour acheter quoi que ce soit via Apple Pay, c’est impossible.

Cela étant dit, il semblerait que l’Apple Watch pourrait un jour disposer de son propre Touch ID. C’est en tout cas ce que suggère un brevet découvert récemment par Patently Apple. L’on y apprend que la firme de Cupertino a exploré la possibilité d’intégrer Touch ID dans un bouton sur la tranche de son Apple Watch.

Sera-t-elle un jour réalité ?

On a déjà vu plus d’un brevet pour le moins irréaliste, ou très difficilement réalisable, autour de l’Apple Watch mais dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, voilà qui semble faisable. En effet, avec la quatrième génération d’iPad Air, Apple est parvenu à intégrer Touch ID dans le bouton d’alimentation de la tablette. Cela signifie qu’il est possible d’intégrer Touch ID dans un espace plus restreint que le bouton Home de l’iPhone. Pourquoi pas alors dans un bouton sur la tranche de l’Apple Watch ?

Il ne s’agit cependant là que d’un brevet. Difficile de savoir si la firme de Cupertino a l’intention d’en faire une réalité ou non, mais comme dit, ce brevet semble vraiment réalisable techniquement. D’autant plus que cette fonctionnalité existe déjà plus ou non. L’Apple Watch y aura-t-elle droit un jour ? À suivre !