Apple voudrait construire un hôtel de 192 chambres sur son campus d’Austin

Les géants de la tech ont des campus un peu partout. C'est le cas, évidemment, d'Apple. Certains sont extrêmement développés, d'autres un moins, mais cela n'empêche pas de toujours vouloir faire au mieux. Nouvel exemple aujourd'hui avec son campus d'Austin.

Apple dispose de plusieurs campus aux États-Unis. La firme de Cupertino a aujourd’hui l’intention d’étendre l’un d’entre eux, actuellement en construction, celui qui est localisé au Nord-Ouest d’Austin au Texas. Selon un rapport de Culture Map, il semblerait que la marque à la pomme veuille y implanter un hôtel comprenant pas moins de 192 chambres.

Apple ajoute un hôtel à son nouveau campus d’Austin, au Texas

Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à vous imaginer dormir dans un hôtel Apple, sachez que ce dernier serait réservé aux employés. Il s’agirait de pouvoir offrir un endroit où dormir à celles et ceux qui viennent de loin pour travailler sur ce campus. L’hôtel, qui pour l’heure n’a pas de nom, s’étendrait sur 7 000 mètres carrés et six étages. Un projet d’envergure, comme c’est souvent le cas avec Apple, qui viendra sans nul doute gonfler la facture de ce site estimé déjà à plus de 1 milliard de dollars.

Un hôtel qui pourrait être réservé aux employés

La firme de Cupertino avait déposé les plans pour le campus en 2018 mais ceux-ci n’incluaient pas d’hôtel. La nouvelle version, avec l’hôtel, a été approuvée en Avril, le mois dernier donc. À l’heure actuelle, aucun autre campus Apple ne dispose de son propre hôtel. Ce serait donc une grande première pour le géant américain. Mais comme dit, n’espérez pas pouvoir y passer la nuit. Il y a de grandes chances que cet établissement soit réservé aux employés qui y travaillent de manière temporaire. À noter, il est intéressant aussi que Apple ait choisi le campus d’Austin pour cette première plutôt que son quartier général… Une situation qui pourrait évidemment changer dans la mesure où il ne s’agit là que d’une rumeur, rien n’ayant encore été officialisé. À suivre !