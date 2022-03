Apple va vendre un adaptateur pour système anti-vol pour son Mac Studio

Apple pourrait bientôt proposer un adaptateur anti-vol pour son Mac Studio, adaptateur qui permettrait d'utiliser la solution Kensington Lock.

Les machines Apple sont des machines souvent très performantes et très robustes. Des machines qui savent vous contenter au quotidien, que vous soyez au bureau ou chez vous. Mais si vous devez les emmener en déplacement, pour un salon ou une conférence quelconque, il convient de prendre un certain nombre de précautions. Notamment contre le vol si du public peut s’en approcher.

Le nouvel Apple Mac Studio n’est en aucun cas un ordinateur abordable, particulièrement si vous optez pour la version avec puce M1 Ultra. Dans la majorité des cas, la machine restera dans un endroit sûr, comme un studio ou un bureau, où les entreprises utilisent la puissance de calcul pour réaliser des traitements très divers, en graphisme, vidéo, photo, musique et autre.

Pour celles et ceux qui s’inquiètent du vol, et notamment dans la mesure où le Mac Studio est très compact et portable, sachez qu’un rapport de MacRumors révèle que la firme de Cuperino pourrait commercialiser très bientôt une encoche de sécurité. C’est tout du moins ce qu’annonce un memo sur lequel le blog a pu mettre la main.

Adaptateur qui permettrait d’utiliser la solution Kensington Lock

Sous le Mac Studio se trouve un petit trou qui pourrait, éventuellement, être utilisé avec une encoche de sécurité Kensington Lock, mais avec le design actuel de cette solution, celle-ci ne pourrait peut-être pas être casée sous la machine. C’est pour cette raison que la marque à la pomme pourrait vendre un adaptateur qui permettrait d’utiliser un Kensington Lock sur le Mac Studio.

Cet adaptateur ne serait pas fabriqué par Apple, mais par un ou plusieurs fabricants tiers, mais il serait bel et bien vendu via l’Apple Store. Nul ne sait quand ce produit arrivera sur le marché ni à quel tarif il sera proposé, mais il ne fait aucun doute que cet accessoire intéressera nombre d’utilisateurs et entreprises qui cherchent à protéger leur récent investissement.