Apple : un brevet décrit un clavier avec des touches disposant chacune de leur propre écran

Apple travaille constamment à améliorer ses produits, y compris, évidemment, ses MacBook. Et il pourrait y avoir du nouveau en ce qui concerne les claviers.

Apple n’a de cesse d’améliorer ses produits. Les MacBook ne sont évidemment pas en reste. Récemment, la firme de Cupertino s’était essayée à un nouveau design de clavier, le résultat fut mitigé. Cela n’empêche pas la marque à la pomme de vouloir aller plus loin, plus loin dans la personnalisation du clavier notamment. Un brevet décrit un clavier avec des touches disposant chacune de leur propre écran.

Un brevet Apple décrit un clavier doté de touches avec leurs propres écrans

Il semblerait donc qu’Apple n’ait pas fini de vouloir réinventer le clavier. La firme de Cupertino a tenté de concevoir un nouveau mécanisme avec ses switches papillon mais il s’est avéré que cette solution entraînait davantage de problèmes qu’elle n’en résolvait. Cela étant dit, cet échec ne signifie pas l’arrêt de la réflexion sur le sujet de la part de la marque à la pomme.

Pour une adaptabilité à toute épreuve

Si l’on en croit un brevet accordé récemment à Apple et découvert par Patently Apple, il semblerait que le géant américain explore l’idée d’un clavier doté d’écrans adaptatifs sur chaque touche. Cela signifie que chaque touche aurait son propre écran et pourrait donc afficher différentes choses selon la situation, le logiciel en cours d’utilisation, etc.

Par exemple, si vous êtes en train de regarder un film, le clavier pourrait modifier l’affichage de ses touches pour vous afficher des icônes de contrôle de la lecture et du volume. Cela pourrait aussi s’avérer très utile si vous utilisez des applications comme Photoshop, Premiere et autre, où les touches sont souvent adaptées pour des raccourcis et certaines fonctionnalités spéciales.

Cela étant dit, voilà bien une idée très ambitieuse. Il faudra soigner tout particulièrement la copie pour convaincre les utilisateurs d’utiliser quelque chose de si différent des standards en place. À l’heure actuelle, il est impossible de savoir si Apple a l’intention de faire de ce clavier une réalité mais qui sait, peut-être aura-t-on bientôt droit à un tel clavier sur les MacBook d’ici peu. À suivre !