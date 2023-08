Apple TV+ : Lionel Messi fait exploser le nombre d’abonnés

La plateforme de streaming Apple TV+ est parvenue à dépasser ses objectifs en termes d'abonnés grâce à Lionel Messi et au MLS Season Pass.

Depuis son arrivée en MLS, la principale ligue professionnelle de football en Amérique du Nord, Lionel Messi a déjà marqué sept buts en seulement quatre matchs de Leagues Cup. Si les maillots du joueur de 36 ans se vendent comme des petits pains, l’attaquant argentin a également contribué à augmenter le nombre d’abonnements à Apple TV via le MLS Season Pass qui permet aux fans du monde entier de visionner ses matchs avec l’Inter Miami, une franchise détenue par David Beckham, Marcelo Claure, Jorge & Jose Mas et Masayoshi Son.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré :

David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, a récemment accordé un entretien à The Athletic au sujet de l’impact et de l’héritage qu’il espère que Lionel Messi apportera au football dans le pays :

Lionel Messi a gagné tout ce que l’on peut gagner en tant que joueur. La Coupe du monde a dû être la cerise sur le gâteau. Il voyait cela comme un projet, un héritage, et je ne pense pas que beaucoup de joueurs voient cela. Lui, il a compris qu’il pouvait non seulement changer le visage du football dans ce pays, mais aussi inspirer la prochaine génération. Il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’en entrant sur notre terrain à Miami et en voyant tous les enfants parler de lui, le regarder et apprendre. Il s’agit aussi de rendre ce sport plus grand et meilleur dans ce pays – il peut le faire, il le fera et il l’a déjà fait. Ce n’est pas seulement tout Miami qui parle de Leo, c’est toute l’Amérique, le monde entier.