Apple Spring Loaded : l’invitation indique-t-elle le lancement d’un nouvel iPad ?

Apple a officialisé la date de son événement de printemps. Et avec cette dernière, certains y voient un indice d'un lancement d'un nouvel iPad.

Si vous suivez l’actualité tech et plus particulièrement l’actualité Apple, vous n’êtes pas sans savoir que la firme de Cupertino a transmis ses invitations pour un événement baptisé Spring Loaded. Les dates sont donc enfin connues. Reste maintenant à patienter pour découvrir le contenu de cet événement. Certains y voient en tous les cas déjà le signe d’un lancement d’un nouveau modèle d’iPad.

Le mot iPad dissimulé dans l’invitation Apple Spring Loaded ?

Nombre de rumeurs annoncent qu’Apple prépare le lancement de nouveaux iPad et hier, la firme de Cupertino a officialisé la tenue d’un événement presse, la semaine prochaine plus précisément. Celui-ci devrait être l’occasion de lancer officiellement ces nouvelles tablettes dont on parle depuis plusieurs mois. Rien n’a encore été confirmé par la marque à la pomme mais le leakster @L0vetodream est convaincu qu’Apple a dissimulé un indice dans l’invitation.

Le leakster L0vetodream en est convaincu

L’invitation en question se compose d’une série de traits colorés enchevêtrés qui font penser à un ressort hélicoïdal. Un jeu de mot, semble-t-il avec le fait que nous sommes effectivement au printemps – ressort et printemps se disant “spring” en anglais -. Ceci étant dit, si l’on met de côté l’aspect hélicoïdal, l’ensemble paraît former le mot “iPad”. C’est un peu tiré par les cheveux, certes, mais il faut reconnaître le côté créatif de la chose.

Ceci étant dit, même sans ce supposé indice, il est plus que probable que cet événement permette à Apple de lancer de nouveaux iPad. Les derniers modèles datent de début 2020, il est plus que temps de commercialiser de nouveaux appareils. Les rumeurs affirment que ces nouvelles machines intègreraient des écrans mini LED, ce qui feraient de ces iPad les premiers produits mobiles Apple à utiliser cette technologie.

Il sera intéressant, si l’information est avérée, de voir comment ces dalles se comportent par rapport aux dalles LCD embarquées d’ordinaire dans les Apple iPad. Rendez-vous donc le 20 avril pour connaître tous les détails officiels de ces nouveaux produits.