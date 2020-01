Apple scanne les photos sur iCloud pour lutter contre la maltraitance sur enfant

Les géants de la tech ont une certaine responsabilité dans leur gestion des données qu'ils stockent. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne la lutte contre la maltraitance sur enfant, quelle qu'elle soit. Apple annonce une surveillance des photos sur iCloud.

Si des gens pensent encore aujourd’hui que le fait d’envoyer leurs photos – et n’importe quel autre fichier d’ailleurs – sur le cloud permet aussi de conserver leur contenu privé, il va vraiment falloir qu’ils se fassent une raison. Ce n’est pas le cas. Et c’est d’autant plus vrai si vous utilisez iCloud. En effet, durant le CES 2020, la directrice de la vie privée chez la marque à la pomme, Jane Horvath, a révélé que l’entreprise scanne les photos envoyées sur iCloud pour détecter d’éventuelles traces de maltraitance et abus d’enfant.

Apple scanne les photos envoyées sur iCloud à la recherche d’éventuel abus d’enfant

Selon le communiqué officiel publié sur le site d’Apple : “Apple est dévoué à la protection des enfants à travers tout son écosystème, peu importe où ses produits sont utilisés et les équipes continuent de supporter l’innovation sur ce segment. Nous avons mis au point des protections robustes à tous les niveaux de notre plate-forme logicielle et de notre chaine d’approvisionnement.” Et d’ajouter : “Dans le cadre de cet engagement, Apple utilise des technologies de reconnaissance d’image pour aider à trouver et signaler tout abus d’enfant. Un peu comme les filtres anti-spam dans les emails, nos systèmes utilisent des signatures électroniques pour trouver trace de tout abus d’enfant suspecté. Nous validons ensuite chaque cas individuellement et manuellement.”

Preuve supplémentaire que les fichiers dans le cloud ne sont plus privés

La firme de Cupertino précise aussi que les comptes qui contiennent ce genre de contenu seront immédiatement désactivés. Et leurs propriétaires pourraient être signalés aux autorités le cas échéant. Pour l’heure, nul ne sait si d’autres géants de la tech réalisent des opérations similaires sur les photos qui sont envoyées sur leurs serveurs cloud mais Apple a souhaité l’annoncé publiquement haut et fort. Ce n’est pas évidemment pas une mauvaise chose mais cela doit servir à rappeler que tous les fichiers envoyés dans le cloud ne sont plus privés. Une preuve supplémentaire s’il en fallait.