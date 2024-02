Apple renverse la tendance avec des ventes record d’iPhone et de services au dernier trimestre

Est-ce que cela va durer ?

Tl;dr Première période de croissance pour Apple malgré des trimestres de déclin.

Les produits iPhone 15 et les services ont contribué significativement.

Lancement imminent du casque Vision Pro d’Apple.

Déclin des ventes d’iPad et de certaines autres catégories.

Une lueur d’espoir pour Apple

Aujourd’hui, la célèbre entreprise technologique Apple a annoncé, non sans fierté, qu’elle renouait avec la croissance. Ce revirement de situation survient après quatre trimestres consécutifs de baisse de revenus. Pour le premier trimestre de l’exercice financier 2024, Apple présente un chiffre d’affaires de 119,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période l’an dernier.

Les facteurs de la croissance

“Les ventes de l’iPhone 15, introduit en septembre 2023, ont eu un impact majeur sur cette performance”, a déclaré Tim Cook, le PDG d’Apple. En effet, non seulement les revenus des ventes d’iPhone ont augmenté, mais Cook a également souligné la performance remarquable des services de l’entreprise. Les services de publicité et de Cloud ont connu des records de revenus jamais atteints. Il en est de même pour le magasin d’applications App Store et le service Apple Care.

Projets futurs et défis

Cook a profité de l’occasion pour rappeler le lancement imminent du casque Vision Pro, qualifié d’historique. Il a ensuite souligné l’engagement d’Apple à investir dans de nouvelles technologies, notamment l’IA, sans toutefois donner plus de détails. Du côté des autres produits, les ventes ont été moins bonnes, en particulier pour l’iPad, dont les ventes ont chuté de 25% par rapport à la même période l’an dernier.