Apple pourrait reporter la sortie d'iPadOS 16 à octobre. La faute à un Stage Manager pas encore abouti. Cela coïnciderait aussi avec le lancement de macOS Ventura.

Apple a pris l’habitude de lancer les versions majeures de ses systèmes d’exploitation sur des bases régulières, avec les mises à jour pour iPhone et iPad qui arrivent d’ordinaire peu après l’événement de présentation des nouveaux appareils en septembre. Ceci étant dit, les choses pourraient être légèrement différentes cette année. Bloomberg rapporte en effet que la firme de Cupertino pourrait reporter le lancement d’iPadOS 16 d’environ un mois.

Apple pourrait reporter la sortie d’iPadOS 16 à octobre

La principale raison derrière ce report serait l’outil pour le multitâche Stage Manager, lequel ne sera disponible que sur les iPad disposant d’une puce M1. Celui-ci permet aux utilisateurs de redimensionner les fenêtres et de les faire se chevaucher. Cependant, celles et ceux qui ont pu tester la fonctionnalité dans les versions bêta ont pu constater qu’elle n’était pas franchement au point.

Nathan Ingraham, de Engadget, écrivait dans son test d’iPadOS 16 la chose suivante :

Dans sa forme actuelle, Stage Manager est assez brut de décoffrage. Lorsque j’utilisais mon iPad avec un écran externe, le système plantait et me renvoyait sur l’écran d’accueil de temps à autre, ce qui vient tuer d’éventuels gains de productivité. Il y a aussi quelques soucis avec des apps qui se comportent bizarrement quand on redimensionne leurs fenêtres.

La faute à un Stage Manager pas encore abouti

De précédents rapports indiquaient que la firme de Cupertino avait de nouveaux iPad prévus pour cette fin d’année, y compris un modèle de base amélioré avec un port USB-C et un iPad Pro avec une puce M2. Reporter la sortie d’iPadOS 16 signifierait un lancement aussi plus proche de l’arrivée de ces nouvelles tablettes. Cela permettrait aussi à la marque à la pomme de prioriser les choses et de peaufiner iOS 16, comme le précise Bloomberg.

Pour ce que cela vaut, macOS Ventura inclut aussi Stage Manager. Dans son aperçu de cette nouvelle version du système d’exploitation, Devindra Hardawar a découvert que la fonctionnalité était l’ajout le plus intéressant de cette version.

Cela coïnciderait aussi avec le lancement de macOS Ventura

Selon les rumeurs et les années précédentes, Apple devrait lancer macOS Ventura en octobre prochain. Étant donné que la firme de Cupertino tente depuis longtemps de faire en sorte que l’iPad ne soit plus perçu comme un gros iPhone, mais comme un appareil de productivité à tout faire, sortir iPadOS 16 et macOS Ventura en même temps pourrait être un autre message subtil quant au positionnement des tablettes Apple sur le marché.