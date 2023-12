Apple pourrait lever les restrictions NFC en Europe pour éviter des amendes antitrust

Les concurrents pourraient désormais utiliser les paiements par simple approche sans passer par Apple Pay. Ceci pourrait-il sonner le glas de l'hégémonie d'Apple sur le marché du paiement mobile ?

Tl;dr Apple propose d’ouvrir sa technologie NFC pour éviter une amende.

La Commission Européenne enquête sur les pratiques antitrust d’Apple Pay.

La Commission consultera les rivaux et clients d’Apple.

Apple fait également face à un procès aux États-Unis.

Apple propose son NFC pour éviter le litige avec l’UE

L’entreprise californienne Apple œuvre à échapper à une amende et à une bataille juridique persistante avec l’Union Européenne. Selon Reuters, elle proposerait à ses concurrents l’accès à sa technologie de communication en champ proche (NFC), une composante essentielle du système de paiement sans contact, en réponse à la charge portée contre elle par la Commission Européenne en mai 2022.

Les pratiques antitrust d’Apple Pay sous la loupe

Depuis 2020, la Commission mène une investigation rigoureuse sur les pratiques potentiellement antitrust d’Apple Pay. “Des indications révèlent que Apple limite l’accès des tiers à une technologie clé nécessaire pour développer des solutions de portefeuille mobile concurrentes sur les appareils d’Apple.” avait déclaré Margrethe Vestager, Vice-Présidente Exécutive de la Commission.

Un accord en discussion

Bien que la proposition actuelle d’Apple puisse potentiellement la sauver d’une amende conséquente et mettre fin à la poursuite judiciaire, rien n’est encore joué. La Commission devrait consulter les rivaux et clients d’Apple dans le mois à venir pour décider de l’acceptation de cette offre. Il est à noter que plus de 2 500 banques à travers l’Europe utilisent Apple Pay.

Un procès outre-Atlantique

Par ailleurs, Apple est également sous le coup d’un procès aux États-Unis, intenté en juillet 2022 par la Affinity Credit Union de l’Iowa qui accuse l’entreprise d’adopter un comportement anticoncurrentiel en restreignant les utilisateurs d’iOS à n’utiliser qu’Apple Pay pour tout paiement sans contact.