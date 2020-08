Apple pourrait lancer un AirPower “moins ambitieux”

L'Apple AirPower a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, avant d'être abandonné par Apple. Puis des rumeurs évoquaient le fait que la firme de Cupertino travaillait à nouveau sur le projet. Sa commercialisation serait très proche.

Un rapport de la semaine dernière laissait entendre que Apple pourrait relancer son tapis de recharge sans fil AirPower. Aujourd’hui, une nouvelle information, de Bloomberg cette fois, vient corroborer le précédent rapport en donnant quelques détails supplémentaires. Notamment concernant le fait que ce AirPower pourrait être “moins ambitieux” que la version originale.

Vers une version “moins ambitieuse” du AirPower ?

Difficile, à l’heure actuelle, de comprendre ce que cela signifie. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’un des principaux arguments du AirPower original était que l’on pourrait placer un appareil n’importe où sur le tapis pour que celui-ci se mette en charge. Une fonctionnalité rendue possible grâce au design et à l’emplacement des bobines, les unes sur les autres, pour venir éliminer les “zones mortes” sur le tapis comme peuvent avoir certains autres modèles.

Cela étant dit, durant le développement du produit, certaines rumeurs évoquaient le fait que Apple ait rencontré des difficultés techniques et que la surchauffe était très présente. Tout ceci a fait que la firme de Cupertino a du abandonner la commercialisation du AirPower. Il est possible que cette nouvelle version soit plus petite que l’originale et qu’elle ne puisse recharger qu’un appareil à la fois.

C’est ce que croit savoir Bloomberg

Avec des rumeurs de plus en plus insistantes concernant un futur iPhone totalement dépourvu de port physique, il serait tout à fait logique que Apple travaille d’arrache-pied sur la recharge sans fil avant, éventuellement, d’effectuer cette transition. L’information est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Espérons que Apple communique bientôt sur le sujet. Qui sait, peut-être y aura-t-on droit pour la présentation de l’iPhone 12. À suivre !