Apple pourrait intégrer Face ID dans de futurs MacBook et iMac

Pour sécuriser nos appareils mobiles, les technologies ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, il est fréquent de trouver des mesures biométriques, comme les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou le scanner d'iris. Nos ordinateurs commencent à en profiter.

Touch ID a été utilisé plusieurs années durant dans les iPhone et iPad d’Apple. Il aura fallu patienter assez longtemps avant que la technologie ne soit embarquée dans les MacBook. La firme de Cupertino n’avait dans le même temps pas tardé à passé à Face ID pour ses appareils mobiles. Il n’est donc pas impensable que la marque à la pomme opère la même transition pour ses ordinateurs. MacBook et iMac pourraient ainsi profiter du Face ID dans de futures générations.

Apple réfléchit à intégrer Face ID dans ses MacBook et iMac

Et il semblerait que Apple réfléchisse précisément à la question. C’est en tous les cas ce que semble suggérer un récent brevet. Le document en question, découvert par AppleInsider, décrit comment la technologie Face ID pourrait être intégrée dans des ordinateurs, comme les portables MacBook ou les machines de bureau iMac. Selon la description proposée dans le brevet, Apple explique que nos ordinateurs contiennent moult données sensibles. Pour les protéger de toute personne non autorisée, des mesures de sécurité doivent être mises en place.

Pour sécuriser toujours davantage nos machines

Le document n’entre pas dans les détails, ne mentionne pas non plus explicitement la reconnaissance faciale mais il est question d’un système capable de détecter des schémas en se basant sur une lumière émise qui viendrait se réfléchir sur un objet. Il pourrait tout à fait s’agir de l’utilisateur de l’ordinateur. Nul ne sait si ce brevet deviendra réalité ou non mais étant donné que les MacBook et les iMac intègrent nativement une webcam, on pourrait imaginer que celle-ci dispose des capteurs nécessaires pour que Face ID se retrouve dans de futurs modèles. Voilà qui permettrait de sécuriser davantage nos machines, qu’il s’agisse d’ordinateurs professionnels ou personnels, des yeux indiscrets.