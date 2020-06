Apple Pencil : bientôt la sensation de l’écriture sur le papier ?

Le stylet peut être un accessoire très intéressant, très utile avec une tablette. Aujourd'hui, ce petit stylo qui n'écrit pas à proprement parler embarque nombre de fonctionnalités. Et Apple pourrait aller plus loin encore avec son Apple Pencil.

L’Apple Pencil n’a pas vraiment d’arguments négatifs à faire valoir. Ou peut-être son prix. Si vous travaillez dans un domaine créatif et que utilisez beaucoup le stylet pour écrire ou dessiner, vous appréciez certainement au quotidien sa très faible latence et le fait que votre main ne soit pas détectée lorsque le stylet est utilisé. Des fonctionnalités vraiment fantastiques mais comme c’est le cas avec la plupart des stylets, la sensation est encore très loin de poser un crayon sur du vrai papier.

Bientôt un retour haptique dans l’Apple Pencil ?

Cela étant dit, Apple explore l’idée de simuler la sensation d’écrire sur du papier. Selon Aple World Today, la firme de Cupertino a déposé un brevet pour l’Apple Pencil. Le document décrit un système qui permettrait l’Apple Pencil de transmettre un retour à l’utilisateur et lui donner l’impression que celui-ci écrit sur une surface texturée, comme un morceau de papier. Selon la description du brevet : “Le retour haptique peut être utilisé pour simuler les sensations de texture et donner l’impression de dessiner sur une surface texturée avec le stylet. La même pointe qui est utilisée pour transmettre les inputs de l’utilisateur pourrait aussi recevoir le retour haptique pendant l’utilisation. L’utilisateur peut continuer d’utiliser le stylet tout en profitant du retour haptique.”

Cela permettrait de simuler la sensation du papier

Pour l’heure, il existe des protections d’écran pour l’iPad conçus pour simuler la sensation du papier. Cela étant dit, le problème avec ces protections d’écran, c’est qu’elles ont une finition mate et cela affecte le rendu des couleurs à l’écran. De plus, certains s’inquiètent du fait qu’une surface supplémentaire comme celle-ci pourrait user la pointe de l’Apple Pencil plus rapidement. Malheureusement, il ne s’agit actuellement que d’un brevet, impossible de savoir si la firme de Cupertino a l’intention d’aller au bout de cette idée et d’en faire un produit fini ou non. Il va falloir patienter.