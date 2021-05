Apple Music passe à la haute fidélité sans surcoût

En voilà une bien bonne nouvelle pour les audiophiles. Apple Music s'offre une option haute fidélité sans surcoût pour les abonnés.

Voilà une annonce qui pourrait bien remuer le marché du streaming musical. La firme de Cupertino vient de dévoiler que son service Apple Music allait proposer un audio haute fidélité, et ce, sans surcoût pour les abonnés. De quoi contenter les audiophiles. De quoi aussi redécouvrir ses morceaux préférés.

Apple annonce deux options haute fidélité pour Apple Music

Apple avait tout récemment annoncé que la musique allait changer pour toujours. Un communiqué qui allait dans le sens de plusieurs rumeurs : l’arrivée prochaine d’une nouvelle option pour Apple Music, une option de qualité lossless (sans perte). Et il semblerait que ces rumeurs aient vu juste dans la mesure où Apple a non seulement annoncé l’arrivée de l’audio lossless mais aussi la prise en charge de l’audio spatial pour Apple Music.

Lossless et Hi-Resolution Lossless, sans aucun surcoût

En ce qui concerne l’option lossless, Apple la déclinera en deux variantes : Lossless ou Hi-Resolution Lossless. Selon le communiqué de la marque à la pomme, “l’option Lossless de Apple Music comme à la qualité CD, en 16 bit à 44,1 kHz (kilohertz) et monte jusqu’à 24 bit et 48 kHz et elle peut être jouable nativement sur les appareils Apple. Pour les vrais audiophiles, Apple Music offre aussi l’option Hi-Resolution Lossless, jusqu’à 24 bit et 192 kHz.”

À noter, pour pouvoir réellement apprécier la différence dans la qualité du son, il vous faudra disposer d’un équipement haut de gamme. Cela signifie que la paire d’écouteurs que vous avez achetée quelques dizaines d’euros ne suffit pas. Apple précise d’ailleurs que pour le Hi-Resolution Lossless, les utilisateurs auront besoin d’un DAC USB externe pour vraiment entendre une différence.

Et ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où les formats audio sans perte ont la faveur des audiophiles, lesquels ont déjà, très probablement, le matériel adéquat. Ceci étant dit, la bonne nouvelle est que ces nouvelles options de streaming seront proposées sans aucun surcoût aux abonnés Apple Music. Celles-ci feront leur apparition dans le courant du mois de juin et concerneront plus de 75 millions de titres.