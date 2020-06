Apple MacBook Pro 13 pouces : la raison derrière l’augmentation du tarif de l’option RAM supplémentaire expliquée

Hier, nous vous rapportions une modification apportée dans les tarifs du MacBook Pro 13 pouce. Une modification importante puisqu'elle voyait le tarif de l'option pour 16 Go de RAM passer à 250€ au lieu de 150€ initialement. Nous savons pourquoi.

Apple a récemment procédé à une modification sur son Apple Store concernant les tarif du modèle de base du MacBook Pro 13 pouces. La firme de Cupertino décidait en effet d’augmenter le tarif de l’option pour passer de 8 à 16 Go de RAM à 250€ contre 150€ initialement. L’on se demandait alors pourquoi une telle augmentation. Aujourd’hui, la marque à la pomme indique qu’il s’agissait d’une erreur.

Apple explique la raison de l’augmentation du prix de l’option des 16 Go de RAM

Mais avant de sauter au plafond et d’attendre donc de voir le tarif de ladite option revenir à son tarif initial, sachez que Apple avait fait une erreur avec le tarif initial, justement. Autrement dit, le tarif avant cette augmentation était une erreur. Les 16 Go de RAM n’auraient jamais du coûter “seulement” 150€. Interrogé par The Verge, Apple clarifiait la situation : il s’agissait bel et bien de corriger une erreur initiale dans la grille de prix. Cette option aurait toujours du être proposée à 250€ comme actuellement.

sur le modèle de base du MacBook Pro 13 pouces

La firme de Cupertino affirme que cette modification a été opérée pour s’assurer que les tarifs restent cohérents avec les autres produits Mac, comme les iMac et autres Mac mini pour lesquels l’augmentation de la RAM de 8 à 16 Go coûte déjà 250€. Cela étant dit, la bonne nouvelle, c’est que si vous avez commandé un MacBook Pro 13 pouces et que vous n’avez payé “que” 150€ pour cette augmentation de la RAM, Apple honorera tout de même la commande, et sans surcoût. À noter cependant, comme le précise The Verge, les modèles de MacBook Pro 13 pouces de base utilisent de la RAM LPDDR3 au lieu de la LPDDR4X que l’on peut trouver dans d’autres Mac comme le MacBook Air. Cela signifie que bien que vous paierez le même tarif, vous n’aurez pas les mêmes performances.