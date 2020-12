Apple iPhone 12 : que vaut vraiment sa certification IP68 ?

L'iPhone 12 est un smartphone très abouti, ce qui se fait de mieux chez Apple à l'heure actuelle pour être exact. L'appareil est notamment certifié IP68, ce qui doit lui conférer une certaine résistance à l'eau et la poussière. Mais jusqu'à quel point ?

L’Apple iPhone 12 est certifié IP68, cela lui offre une certaine résistance à l’eau et à la poussière. Mais jusqu’où peut-on aller ? Que veut vraiment dire cette certification ? Quid de la résistance du téléphone dans le monde réel ? Pour répondre à de telles questions, nos confrères de CNET ont décidé de mener une petite expérience, “hautement non scientifique” – comprenez par là que la rigueur n’y est pas mais que cela reste divertissant et très intéressant -. L’iPhone 12 a été immergé dans le lac Tahoe.

Un test d’immersion de l’iPhone 12

Pour mener ce test, l’équipe de CNET a collaboré avec Mission Robotics. Ils ont attaché l’iPhone 12 sur la coque du Theseus, un drone sous-marin de l’entreprise capable d’atteindre des profondeurs de 300 mètres. Le test en question s’est étalé sur plusieurs étapes. La première d’entre elles fut d’amener le smartphone à 6 mètres de profondeur et de l’y maintenir pendant 30 minutes.

La phase suivante devait l’emmener plus profond encore, à 20 mètres, et pendant encore 30 minutes. Après avoir constaté que l’iPhone 12 était encore parfaitement opérationnel, l’équipe a décidé de l’y laisser 10 minutes supplémentaires avant d’effectuer de nouveaux tests de fonctionnement. Après cela, l’iPhone 12 a passé un test complet. Tout fonctionnait parfaitement, à l’exception des haut-parleurs qui semblaient un peu étouffés à cause de l’eau coincée dans les grilles.

révèle les limites de sa certification IP68

Cela étant dit, 72 heures plus tard, nos confrères de CNET ont découvert de la buée dans les lentilles de l’appareil photo et ils ont eu des soucis pour allumer l’appareil. Autrement dit, il est possible que cette exposition prolongée sous l’eau ait pu entraîner des dégâts.

Cette expérience “hautement non scientifique” suggère en tous les cas que cette certification IP68 de l’iPhone 12 tient effectivement ses promesses, mais n’allez pas l’immerger volontairement, d’autant plus qu’Apple ne garantit pas les dommages causés par l’eau. Cela étant dit, il est toujours bon de savoir que, si d’aventure votre iPhone 12 devait accidentellement tomber dans la piscine ou ailleurs dans l’eau, il devrait s’en sortir sans aucun souci si vous le séchez correctement rapidement.