Apple iPhone 12 : certaines unités ont des problèmes d’écran

Les nouvelles versions de nos appareils électroniques ne sont pas exemptes de bugs et autres soucis, a fortiori lorsqu'il s'agit des tous premiers lots. C'est le cas, semble-t-il, de l'iPhone 12, notamment avec l'écran.

D’ordinaire, lorsque des appareils sont lancés pour la première fois, il y a des problèmes au démarrage. Par le passé, nous avons déjà vu nombre de clients se plaindre de l’écran de leur iPhone 12, iPhone acheté dans les tous premiers jours post-lancement. Ce souci chez Apple se traduit souvent par un écran qui affiche une teinte légèrement jaune mais le problème était alors attribué à la colle qui n’était pas encore totalement prise. Autrement dit, cette teinte gênante disparaissait après un certain temps. Cette fois, c’est différent, semble-t-il.

Des écrans défectueux sur l’iPhone 12 ?

Aujourd’hui, des témoignages de récents possesseurs d’iPhone 12 se multiplient. Leur appareil montre une teinte verdâtre, certains clignoteraient même. Si vous vous inquiétez qu’il s’agisse d’un écran défectueux, soyez rassuré(e), le problème est très certainement logiciel. En effet, si l’on en croit MacRumors, un document officiel interne Apple a été transmis aux fournisseurs de services agréés, celui-ci conseille de ne pas prend en charge ces appareils.

Apple suggère pour l’heure un souci purement logiciel

À la place, la firme de Cupertino demande aux techniciens de conseiller aux clients de maintenir leur iPhone à jour avec la dernière version en date. Autrement dit, le problème serait purement logiciel et pourrait être corrigé avec une simple mise à jour. Il va cependant falloir attendre une nouvelle mise à jour pour vérifier si le souci est corrigé ou non. Dans le cas contraire, cela pourrait malheureusement bien être synonyme d’écran défectueux.

Ce souci semble affecter tous les différents modèles d’iPhone 12 sans distinction, autrement dit les iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Tous les utilisateurs n’ont pas non plus nécessairement ce problème. Ainsi, si votre écran ne tire pas sur le vert, vous n’avez rien à craindre, votre appareil n’a probablement encore souci d’écran. Pour les autres, il va falloir rester patient, le temps qu’Apple corrige ou, à défaut, communique sur le sujet.